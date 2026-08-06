ଚୀନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଆମେରିକା କ’ଣ କରିବ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ର ବଡ଼ ଖୁଲାସା
ଆମେରିକା ତିଆରି କରୁଛି ନୂଆ ପରମାଣୁ ରଣନୀତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଏହାର ପରମାଣୁ ରଣନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଚୀନ୍ କିମ୍ବା ରୁଷ ସହିତ ମୁକାବିଲା ହେଲେ ଆମେରିକା କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୀର୍ଘ ଦୂରଗାମୀ ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ନୂତନ ରଣନୀତିରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରଗାମୀ ରଣନୈତିକ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଣ୍ଟାଗନର ନୀତି ମୁଖ୍ୟ ଏଲବ୍ରିଜ୍ କୋଲବି ଏହି ସମୀକ୍ଷାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ନେବ୍ରାସ୍କାରେ ଏକ ଘରୋଇ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କମାଣ୍ଡ, ୟୁ.ଏସ୍. ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କମାଣ୍ଡକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରୁଷ କିମ୍ବା ଚୀନ୍ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମରିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା।
ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ NBC କୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରମାଣୁ ବିକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ।”
ନୂଆ ପରମାଣୁ ରଣନୀତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିକଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ:
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରଣନୀତି ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୀମିତ କରିବ ନାହିଁ; ବରଂ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଶୋଧିତ ନୀତି ପରମାଣୁ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଏଲବ୍ରିଜ୍ କୋଲବି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ପରମାଣୁ ନୀତି ପ୍ରତିପକ୍ଷର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭର କରେ।
ଏହା ବଦଳରେ, ସେ କୌଶଳଗତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି – ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାମରିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଛୋଟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୂରଗାମୀ ଅସ୍ତ୍ର (ୱାରହେଡ୍)।
ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ବିସ୍ତାରିତ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏପରି ପରମାଣୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।”