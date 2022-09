ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ କଟିବ ପତ୍ତା? କ’ଣ ରହିବ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚର Playing XI?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ତୃତୀୟ ତଥା ଫାଇନାଲ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ । ୧-୧ରେ ସିରିଜ ବରାବର ଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଚ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନେସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି ଡିସାଇଡର ମ୍ୟାଚ । ତେବେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ରୋହିତ ନିଜ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ୧୧ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତେବେ କ’ଣ ରହିବ ଏହି ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ୧୧ ।

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୮ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ ରୋହିତ । କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପୁଣିଥରେ ଭୁବି ଦଳକୁ କମବ୍ୟାକ କରିପାରନ୍ତି । କାରଣ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୫ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ଭାରତ ପାଇଁ ବିପଦ ହୋଇପାରେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ନ ମିଳିପାରେ । ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଫିନିଶ ଋଷଭଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢାଇ ଦେଇଛି ।

