ଜୁଲାଇ ୧ରୁ କ’ଣସବୁ ବଦଳିବ, ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ, ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ କ’ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ
ଜୁଲାଇ ୧ରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନୂଆ ନିୟମ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କରଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ UPI ମାଧ୍ୟମରେ PF ଉଠାଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ LPG ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଭର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
ITR ଫାଇଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ:
ଦରମାଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ଅଧୀନରେ ନଥିବା କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ (ITR-୧ ଏବଂ ITR-୨) ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ ୩୧।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦରମାଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ, ଗୃହ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣ-ବ୍ୟବସାୟିକ ଆୟ ଭଳି ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯାହାର ଅଡିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ITR-୧ ଏବଂ ITR-୨ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।
HDFC କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ:
ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର Regalia Gold and Diners Club Privilege କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ, ବିମାନବନ୍ଦର ଲାଉଞ୍ଜ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ନୂତନ ନିୟମ ଜୁଲାଇ ୧, ୨୦୨୬ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଗାଲିଆ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଲାଉଞ୍ଜ ପ୍ରବେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ତ୍ରୈମାସିକରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତ୍ରୈମାସିକରେ ମାଗଣା ଘରୋଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଲାଉଞ୍ଜ ପ୍ରବେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ତ୍ରୈମାସିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୬୦,୦୦୦ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ।
LPG, CNG, ଏବଂ PNG ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରି, ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (OMCs) ଜୁଲାଇ ୧ ରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର, CNG ଏବଂ PNG ର ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ।
ଏହି ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ବିମାନ ଟରବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ, ଯାହା ବିମାନ ଭଡା ମୂଲ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
UPI ମାଧ୍ୟମରେ PF ଉଠାଯାଇପାରିବ:
ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ, UPI ମାଧ୍ୟମରେ PF ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା ATM ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପରି ସହଜ ହୋଇଯିବ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହାର ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, EPFO ୩.୦ ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ସହିତ, EPFO ଗ୍ରାହକମାନେ UPI ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କର PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ, PF ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ବଦଳରେ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ।
ପାସପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା:
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ପାସପୋର୍ଟ ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଜୁଲାଇ ୧ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ କିମ୍ବା ପୁନଃପ୍ରଦତ୍ତ ୩୬ ପୃଷ୍ଠାର ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ୧,୫୦୦ ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ଯାହା ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି।
ଏହି ସମୟରେ, ତତ୍କାଳ ସେବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ୩,୫୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ। ୬୦ ପୃଷ୍ଠାର ‘ଜମ୍ବୋ’ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ହେବ।
ରେଳବାଇ ପେନାଲ୍ଟି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରୁ, ବିନା ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଦୁଇଗୁଣ ଜରିମାନା ଲାଗୁ ହେବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜରିମାନା ପରିମାଣ ୨୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ, ମହିଳା କୋଚରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଆଧାର ମାଗଣାରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବ:
ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, UIDAI ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ମାଗଣା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ, ଆଧାରରେ ନାମ, ଠିକଣା, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଭଳି ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ୭୫ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା।