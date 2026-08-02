ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ପରେ ଏବେ କ’ଣ କରିବ CJP? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ NEET ପରୀକ୍ଷା ପେପର୍ ଲିକ୍‌କୁ ବିରୋଧ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ମାନିନେବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।

ଏବେ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସଂଗଠନର କୋର୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଏହି ବୈଠକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର ସ୍ଥିତ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବୁଧବାର (୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୬) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ “ଛାତ୍ର…

୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଖେଳିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର…

ସୂତ୍ରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ NEET ପରୀକ୍ଷା ପେପର୍ ଲିକ୍‌ ବିରୋଧରେ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ CJPର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ନିଜ ପରିବାର ସହ ବିତାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

CJPର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ପେପର୍ ଲିକ୍‌କୁ ନେଇ କହିଥିଲେ ଦୀପକେ: 

Uttarakhand Govt.

CJPର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୨୫ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ରେ ଶେଷ ହେବାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୬ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ANI ସହ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଣନୀତି ଘୋଷଣା କରିବୁ।

ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବରେ ହୋଇଥିବା ପେପର୍ ଲିକ୍‌ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜର ମତ ରଖିବୁ ଏବଂ ଏନେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା କରୁଛୁ।

ଦୀପକେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦାବି:

ସେହିପରି, ୨୦ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୬ରେ CJPର ‘ସଂସଦ ଚଲୋ ମାର୍ଚ୍ଚ’ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ୨୦ ଜୁଲାଇରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପୁରୁଷ ପୋଲିସକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ “ଛାତ୍ର…

୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ଖେଳିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର…

କୃଷକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଣିକି…

ଯେଉଁଠି ଥିଲେ, ସେଇଠିକୁ ଆସିଗଲେ ମସ୍କ, ଏବେ…

1 of 18,904