ବର୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ Super-8 ମ୍ୟାଚ, ଏମିତି ହେଲେ କାହାକୁ ମିଳିବ ଫାଇଦା? କ’ଣ ଅଛି ICC ର ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ
ଯଦି ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସୁପର-୮ ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏହି ରାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇଯାଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ?
ଯଦି ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ: ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରି, ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। କଲମ୍ବୋରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରି ସୁପର ୮ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ରିଜର୍ଭ ଡେ ନାହିଁ।
ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଟି-୨୦ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ଓଭର ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ, ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଫଳାଫଳ ମିଳିପାରିବ।
ଯଦି ବର୍ଷା ପାଞ୍ଚ ଓଭର ଖେଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଯିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। କୌଣସି ବିଜେତା ହେବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଜନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦଳ ବିଜୟୀ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ।
ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ୩ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ: ସୁପର ୮ ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ସୁପର ୮ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଧୋଇଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ହରାଇବ, ଯାହା ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ରେ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛରେ ଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଉଭୟ ଦଳକୁ ୧ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୁପର ୮ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା।