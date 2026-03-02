ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ବାତିଲ୍, ତେବେ କିଏ ପାଇବ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍? ICC ନିୟମ କ’ଣ
ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ICCର ନିୟମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବେ ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେବୃଆରୀ ୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବ।
ଲଗାତାର ୩ୟ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସେମିରେ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ୨୦୨୨ରେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୫ ତାରିଖରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାତିଲ୍ ହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ?
ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେଲେ କଣ ହେବ:
ସେମିଫାଇନାଲ ଏକ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ, ଏହି ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ICC ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ଖେଳା ନଯାଏ, କିମ୍ୱା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ବାତିଲ୍ ହୁଏ ତେବେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ICC ଉଭୟ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଏକ ରିଜର୍ଭ ଡେ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଯଦି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ହୋଇନପାରେ, ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ଖେଳାଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ରିଜର୍ଭ ଡେ ରେ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନହୁଏ ତେବେ କଣ ହେବ? ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ) ର କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଫଳାଫଳ ନହୁଏ, ତେବେ ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ।
ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ସେ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ ୨ ରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ ୧ ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ।
ଯଦି ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ ଖେଳି ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିବ।
ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ କିଏ ଫାଇଦା ପାଇବ:
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଏକ ରିଜର୍ଭ ଡେ ରଖାଯାଇଛି।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରେ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସୁପର ୮ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ତେଣୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଲାଭବାନ ହେବ।