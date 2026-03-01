ଆଜି ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କ’ଣ ହେବ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯାଇପାରିବ ନା ନାହିଁ
ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି, ରବିବାର ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯିଏ ଜିତିବ ସେହି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ କେଉଁ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମିଫାଇନାଲ ସମୀକରଣ କ’ଣ ହେବ।
ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ:
ଗ୍ରୁପ୍ ୧ରେ ଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ତିନି ପଏଣ୍ଟ ହେବ।
ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି: ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦଳର ପଏଣ୍ଟ ସମାନ, ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ? ଏହା ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆଧାରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ, ଯାହା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଆଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ।
ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି-୨୦ ମୁହାଁମୁହିଁ:
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦ ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ୧୯ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୧୦ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ସୁପର-୮ରେ ଉଭୟ ଦଳ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ:
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସୁପର ୮ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦଳ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ବିଜୟୀ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।