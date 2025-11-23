ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିବା ପରେ ଘଟିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା; ହଠାତ୍ ଶୁଭିଲା ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ଲ୍ଯାଣ୍ଡିଂ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡିଲା ସତ…

ବିମାନ ଉଡାଣ ବେଳେ ଶୁଭିଲା ଭୟାନକ ଶବ୍ଦ !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁବାଇରୁ ବ୍ରେସବେନକୁ ଏକ ବିମାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଏକ ବଡ଼ କଣା ହୋଇଛି ବୋଲି ହଠାତ ଜଣାପଡେ।

ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ଲେନର ବାହ୍ଯ ଅଂଶରେ ପକ୍ଷୀ ମାଡ ହେଲେ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଆଁ ଧରି ଯାଇଥାଏ, ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରେ, ଏପରିକି ଭିତରେ ବାୟୁ ନ ପଶିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେନରେ ଝରକା ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହିପରି ଖବର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛନକା ପଶିବ।

ଠିକ ସମାନ ଘଟଣା ଏକ ପ୍ଲେନ ସହ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ଲେନଟି ଦୁବାଇରୁ ବ୍ରେସବେନ ଯିବା ପାଇଁ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 14 ଘଣ୍ଟା ଉଡାଣ ଭରିବା ପରେ ଯେତେବେଳ ପ୍ଲେନଟି ଲକ୍ଷ୍ଯସ୍ଥଳରେ ଲ୍ଯାଣ୍ଡ କରେ ଜଣାପଡେ କି ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଣା ହୋଇଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କାହିଁକି ଖୋଲୁନି କୁତୁବ ମୀନାରର ଦ୍ୱାର,…

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ମଶାନ, ୬୦ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ…

ତେବେ ପ୍ଲେନ ଉଡାଣ ଭରିବାର ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ ଭିତରେ ହିଁ ଜୋରରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା। ଯାହା ଶୁଣି ଲୋକେ ହଠାତ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ସେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିମାନକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରନୱେକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା କଣାର ଆକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଗାତଟି ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ବିମାନ ଭିତରେ ଚାପକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ।

ମାତ୍ର ବଡ କଣା ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ଏହା କିଛି ବିପଦ ଘଟାଇ ଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ସେପରି କିଛି ଘଟି ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓ ପାଇଲଟ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ଯବାନ ମନେ କରିଥିଲେ।

ଫ୍ଲାଇଟର ଝରକାରେ ଏକ ଛୋଟ ଝରକା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ବ୍ଲିଡ ହୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବିମାନଟି ବାୟୁରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବ୍ଲିଡ୍ ହୋଲ୍ ବାୟୁ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ, ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବିମାନରେ ଏକ ଛୋଟ କଣା ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

କାହିଁକି ଖୋଲୁନି କୁତୁବ ମୀନାରର ଦ୍ୱାର,…

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ମଶାନ, ୬୦ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ…

କେଉଁ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ଶୁଆଇବେ…

ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି କେଦାରନାଥ ଘାଟି,…

1 of 678