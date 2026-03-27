Kalki Avatar: ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରୁ ଉଠିବ ସହର! କଳ୍କି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେବ ଏସବୁ ସଙ୍କେତ, ପୁରାଣରେ ଲେଖା 5 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
କଳ୍କି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖାଦେବ ଏସବୁ ସଙ୍କେତ, ପୁରାଣରେ ଲିଖା 5 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ
Kalki Avatar: ଅନେକ ପୁରାଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ 10ମ ଅବତାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କଳିଯୁଗରେ କଳ୍କି ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କଳ୍କି ଅବତାର ସହିତ ଜଡିତ ପାଞ୍ଚଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ।
ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅଧିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।
ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ
କଳ୍କି ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେବେ, ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗର ସହରଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱାରକାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ନଗରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଦେବୀ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ
ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଳ୍କି ରୂପରେ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ଦେବତା (ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ) ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ (ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶକ) ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବେ।
କଳ୍କିଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି
କଳ୍କି ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଭଗବାନ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନ, ପୃଥିବୀରେ ମୁଷଳଧାରାର ବର୍ଷା ହେବ। ଏହି ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେହି ଅନ୍ଧାର ରାତି ମଧ୍ୟରେ, କଳ୍କି ଅବତାର ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେବେ, ଏବଂ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ କେବଳ ସମ୍ଭଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।
ଚିରଞ୍ଜୀବୀମାନେ କଳ୍କିଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ
କଳ୍କି ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ଛଅ ଜଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ (ଅମର) ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଏଥିରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା, ଭଗବାନ ହନୁମାନ, ମହର୍ଷି ବେଦ ବ୍ୟାସ, ବିଭୀଷଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଶୁରାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ବିନାଶ ହିଁ ବିନାଶ
କଲ୍କି ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ପାପ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ – ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବତ୍ର ବିନାଶ ହିଁ ବିନାଶ ବ୍ୟାପିବ – ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ। କଳ୍କିଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ, ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରୁଣା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିର ଭାବନା ଲୋପ ପାଇଯିବ, ଏବଂ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯିବ। ଏହି ଦୁଷ୍ଟତା ଏବଂ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କଳ୍କି ଦୂର କରିବେ।
କଲ୍କି ଅବତାର କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହେବେ?
ଭାବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, କଳିଯୁଗରେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ଏବଂ ଧର୍ମ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କଳ୍କି ଭାବରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳକୀ ଅବତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସମ୍ଭଲ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚଉଷଠି କଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। କଳକୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କଳକୀ ପୁରାଣରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ, କଳ୍କିଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ରେ କଣ କଣ ହେବ ।