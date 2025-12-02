Future Humans: ଥଣ୍ଟ ପରି ଦାନ୍ତ, ରବର ପରି ହାଡ଼…100 ବର୍ଷ ପରେ ମଣିଷ ଦେଖାଯିବ ଏପରି! ଗବେଷଣାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ତୁମର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରବର ପରି ବଙ୍କା ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ତୁମର ଦାନ୍ତ ଏକ ପକ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟ ପରି ହୋଇଯିବ? ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞାନ କଳ୍ପନା ପରି ଶୁଭିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣିଷ ଆଜିର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବା ସହିତ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆଗ୍ରଗତି ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି ରହିବା ସହିତ, ମାନବ ଶରୀର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ୧୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ମଣିଷ କିପରି ଦେଖାଯିବ।
ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ରବର ଭଳି ହୋଇଯିବ
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ସଙ୍କେତ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ । ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ଟତରେ ମଣିଷ ଅଝିକ ମଜଭୁତ, ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ଅନୁକୂଳ ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫାଇଦା ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଆଣିବ । ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏମିତି 10 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହା ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ସ୍ନାୟୁ ବିଜ୍ଞାନୀ ଡିନ୍ ବର୍ନେଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଫ୍ରାକ୍ଚର ଏବଂ ଆଘାତ ହ୍ରାସ କରିବ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞାନରେ, ୩୧,୦୦୦ କଙ୍କାଳ ଏକ୍ସ-ରେର ଏକ AI-ଆଧାରିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହାଡ଼କୁ ନମନୀୟ କରୁଥିବା ଜିନ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ୨୦୨୫ ମସିହାର ଏକ ଜେନେଟିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଯେ କିପରି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଧର ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ଗୋଡର ଲମ୍ବକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ।
ଦାନ୍ତ ଥଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେବ
ଶେଫିଲ୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡକ୍ଟର ଗାରେଥ୍ ଫ୍ରେଜରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମାନବ ଦାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ପଫର୍ଫିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, ଭବିଷ୍ୟତର ମଣିଷ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଥଣ୍ଟ ପରି ଦାନ୍ତ ଗଠନ ବିକଶିତ କରିପାରେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପବ୍ଲିସ ହୋଇଥିବା ମାମଲ ଡେଣ୍ଟାଲ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଏବଂ ରିଜେନରଟିଭ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜମାପଡ଼ିଛି ଯେ, ମଣିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଉପାୟରେ ଦାନ୍ତକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କିମ୍ବା ପୁନଃଆକୃତି ଦେଇପାରିବ।
ମଣିଷ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ
ଯଦିଓ ଗତ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏହି ଧାରା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଜେନେଟିକ୍ ଗବେଷଣା ସୂଚାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୧୦୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ।
ଏକ ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର ମସ୍ତିଷ୍କ
ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଂଶ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ୨୦୨୩ ମସିହାର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂଯୋଗ କରିଛି, ଏବଂ ଇଆନ ପିଅର୍ସନଙ୍କ ପରି ଭବିଷ୍ୟତବିତ୍ମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୫୦ ସୁଦ୍ଧା, ମସ୍ତିଷ୍କ-କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମେସିନ ସହିତ ସ୍ନାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବ। ଏହା ଉନ୍ନତ ସ୍ମୃତି, ଦ୍ରୁତ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କ୍ଷମତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ।
ଗିରଗିଟି ପରି ରଙ୍ଗ ବଦଳିବ
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚାପ, ଲଜ୍ଜିତ କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଆଡଭାନ୍ସ ମ୍ୟାଟେରିୟଲ୍ସ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ, ମାନବ ଚର୍ମ ଜଳବାୟୁ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ହୋଇପାରେ।