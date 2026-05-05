ବଙ୍ଗଳାରେ ମିଳିଥିବା ବଡ଼ ପରାଜୟ ପରେ କ’ଣ କରିବେ ମମତା ଦିଦି? AIMIM ନେତା ୱାରିସ ପଠାନ ଦେଲେ ବଡ଼ ପରାମର୍ଶ

ୱାରିସ ପଠାନ୍‌ଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଭୁଲ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଛି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି; ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଜନାଦେଶକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

By Priyanka Das

Waris Pathan on Mamata Banerjee :  ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2026 ର ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ 15 ବର୍ଷର ଶାସନ ଏଥର ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) 206ଟି ଆସନ ଜିତି ବହୁମତ ସହ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ‘ଠକେଇ’ କରି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛି।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ଦାବି ଉପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର AIMIM ନେତା ୱାରିସ ପଠାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୱାରିସ୍ ପଠାନ କହିଛନ୍ତି, “ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ଉପରେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ଉଚିତ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଦରକାର।”

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପୱାରିସ ପଠାନ

ୱାରିସ ପଠାନ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଏଥର ଜେନ୍-ଜି (Gen-Z) ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଟ ସଠିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ କହିବା ଯେ ଭୋଟ୍ ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଭୁଲ ଉପାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତାଯାଉଛି, ତେବେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ମାନସିକତା କ’ଣ ହେବ? ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେ କୋର୍ଟ-କଚେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି।”

ଜନାଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବୱାରିସ ପଠାନ

AIMIM ନେତା ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, “ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ। ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାକୁ ଆଣନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜନତାଙ୍କ ମାଣ୍ଡେଟ (ଜନାଦେଶ), ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।”

ହାରିବା ପରେ ହିଁ ଜିତିବା ଅଛି’

ୱାରିସ ପଠାନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, “ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ରାଜ୍ୟର ଫଳାଫଳ ଆସିଯାଇଛି। କେଉଁଠି ବିଜେପି ଜିତିଛି ତ କେଉଁଠି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭକାମନା। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ହାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜିତିବେ। ଜୀବନର ଏହା ହିଁ ରୀତି, ହାରିବା ପରେ ହିଁ ଜିତିବା ଅଛି। ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ରାସ୍ତା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମମନ୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଯେ ହାରିବାର କାରଣ କ’ଣ ହୋଇଥିବ। ତା’ପରେ ଏହା ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଆସିଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗ୍‌ଗଜ ନେତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଛନ୍ତି।”

 

