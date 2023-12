(Video) କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କ’ଣ କରିବେ MS Dhoni? ପୋଷ୍ଟ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ କହିଲେ Captain Cool

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନୀ ପୁଣିଥରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଆଇପିଏଲ ସିଜନ ପରେ ଧୋନୀ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇପାରନ୍ତି । ତେବେ ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ ଧୋନୀ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିବା ପରେ ମାହି କ’ଣ କରିବେ, ସେ ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପଟେନ୍ କୁଲ୍ । ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଅଧିନାୟକ ଧୋନୀ ଆଇପିଏଲ ପରେ ଦେଶସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ।

୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି କ୍ୟାପଟେନ୍ କୁଲ ମାହି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୪ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବାର ନଜର ଆସିବେ । ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋନୀଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଧୋନୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଅବସର ପରେ ମାହି କ’ଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି? କ୍ରିକେଟ ପରେ ଧୋନୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ କ’ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ । ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଧୋନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ । ମୁଁ ଏବେ ଆଇପିଏଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି । ତେବେ କ୍ରିକେଟ ପରେ ମୁଁ କ’ଣ କରିବି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ । କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ପରେ ମୁଁ ଆର୍ମି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ୟାପଟେନ୍ କୁଲ ମାହି । କାରଣ କିଛି ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିନାହିଁ ।

After Cricket, i want to spend Bit More Time With the Army ❤️😇#MSDhoni pic.twitter.com/6J7EaySSop

— Chakri Dhoni (@ChakriDhoni17) December 21, 2023