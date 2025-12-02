ପୁଟିନ ଭାରତ ଆସିଲେ ଦେଶକୁ ମିଳିବ କି ଫାଇଦା, ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ଫଇସଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ରୁଷ୍ ର ଭୂମିକା
ଡିସେମ୍ୱର ୪-୫ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରୁଷ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଡିସେମ୍ବର ୪ ଓ ୫ ଦୁଇଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିବେ।
ଏହି ବୈଠକ ଦୁଇ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରକଳ୍ପ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାରେ ରୁଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଭୂମିକାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। S-400 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ସୁଖୋଇ-30MKI ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲାଭ ଦେଇଛି।
ଏହି ସଫଳତା ପରେ, ଭାରତ ଏବେ S-400 ର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଚ୍ କିଣିବା ବିଷୟରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସାତ ଦଶନ୍ଧିର ଏକ ଯାତ୍ରା:
ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଭି.କେ. ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ-ରୁଷ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଭାଗୀତା ୧୯୭୦ ଦଶକରୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
SAM-2 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି MiG-21, MiG-27, MiG-29 ଏବଂ T-90 ଟ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଋଷ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆସିଛି।
ଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିବା ବ୍ୟତୀତ ସମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର।
ଭାରତ-ରୁଷ ବନ୍ଧୁତାର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା:
ବ୍ରହ୍ମୋସକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ, ଏହା ଏହାର ଗତି ଏବଂ ସଠିକତା ସହିତ ଶତ୍ରୁର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା।
ଡକ୍ଟର ସାରସ୍ୱତ କୁହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମୋସର କ୍ଷମତା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅତୁଳନୀୟ, ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ, ଏକ ହାଇପରସୋନିକ୍ ସଂସ୍କରଣ, ଭବିଷ୍ୟତର ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବ।
S-400 – ଭାରତର ଢାଲ:
ରୁଷଠାରୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା S-400 ସିଷ୍ଟମ ଭାରତର ଆକାଶ ସୀମାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଭେଦ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଶତ୍ରୁ ବିମାନ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଅଟକାଇଥାଏ।
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତି ଶତ୍ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ସୀମା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତ ଏବେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛି।
ରୁଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ:
ଲାଇସେନ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧୀନରେ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ସୁଖୋଇ-30MKI, ବାୟୁସେନାର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରହିଛି। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ରୁଷିଆନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଏବେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କରଣରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହାରେ ଗଭୀର ଭାଗୀଦାରୀ:
ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଦୁଇ ଦେଶ କୁଡାନକୁଲମ ପରମାଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଏବଂ ମହାକାଶ ସହଯୋଗ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପରେ ମିଳିତ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ଏହି ସହଯୋଗ ଭାରତର ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ।
ରୁଷକୁ କାହିଁକି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ:
ଏକ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ସାରସ୍ୱତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ-ରୁଷ ସମ୍ପର୍କ ସମୟ, ରାଜନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚାପର ପରୀକ୍ଷାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି।
ଏହି ସହଭାଗୀତା ବିଶ୍ୱାସ, ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବ।