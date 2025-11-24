ଯଦି ପୃଥିବୀ ଘୂରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ, କିଏ ବଞ୍ଚିବ? ଉତ୍ତର କରିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଯଦି ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଘୂରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ ବାସ୍ତବତା କିଛି ଏଭଳି ହୋଇପାରେ...
ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ … ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆଉ କେବେ ଉଦୟ ହେବ ନାହିଁ। ପବନ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ, ସମୁଦ୍ର ପାହାଡ଼ ପରି ଉପରକୁ ଉଠି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ବେଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପରି ଦେଖାଯିବ।
ଏହା କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ-କଳ୍ପନା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଘୂରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତେବେ ବାସ୍ତବତା କିଛି ଏଭଳି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ସେତେବେଳେ କ’ଣ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ଦୁନିଆରେ କିଏ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ କିପରି?
ବିନାଶର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ: ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୭୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଘୂରୁଛି। ଆମେ ଏହି ଗତି ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ କାରଣ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଘୂରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।
ପ୍ରଥମତଃ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ସବୁକିଛି – ସମୁଦ୍ର, ବାୟୁ, ପର୍ବତ ଭଗ୍ନାବଶେଷ, କୋଠାଘର, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଏପରିକି ମଣିଷ – ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିର ଗତିରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଯିବ।
ସମୁଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶକୁ ଉଠିବ: ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ବଳ ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରଖେ। ଏହି ବଳ ସମାପ୍ତ ହେଲେ, ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ପ୍ରଥମ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ୧୦୦ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାମି ଏସିଆ, ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକା ସମେତ ଅନେକ ମହାଦେଶରେ ଆଘାତ କରିବ। ଏକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ମହାସାଗରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୁବରେଖା ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, ନୂତନ ଉପକୂଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯେତେବେଳେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବରଫ ଭାରରେ ଆହୁରି ବୁଡ଼ିଯିବ।
ଦିନରାତି କଣ ହେବ : ଯଦି ପୃଥିବୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ଛଅ ମାସ ଲମ୍ବା ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ଛଅ ମାସ ନିରନ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତାପମାତ୍ରା ୧୦୦°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଛଅ ମାସ ଅନ୍ଧାର ତାପମାତ୍ରାକୁ -୧୦୦°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଅଧା ଅଂଶ ଅଗ୍ନିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧା ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯିବ।
ପବନର ବେଗ ବଢିବ: ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ତାର ଘୂରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିଜ ବେଗରେ ଘୂରିବା ଜାରି ରଖିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପବନର ବେଗ ୧୭୦୦ କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇପାରେ।
କିଏ ବଞ୍ଚିବ: ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ଏହି ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଘଟେ, ତେବେ ବଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ଶୂନ୍ୟ। ତଥାପି, ଯଦି ପୃଥିବୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତେବେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ ରହିପାରେ, ବିଶେଷକରି ବିଷୁବରେଖା ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଭୂତଳ ବଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ। କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଏବଂ ମେରୁ ବରଫ ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କିଛି ଜୀବନ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବ।