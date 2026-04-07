GEN-Zରେ ବଢ଼ୁଛି ହେୟାର କଲର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ୍, ନାଲି, ନେଳି ନା ଗୋଲାପି, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ପାଇଁ ଠିକ୍

ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର କଲର କହେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ

By Jyotirmayee Das

GEN-Z Trend: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିମ୍ବା ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ କେଶକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର (ଶରୀର ପଠନର ବିଜ୍ଞାନ) ମଧ୍ୟ କେଶର ରଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ।

କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେଶର ରଙ୍ଗ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ କଳା, ମାଟିଆ, ଧୂସର କିମ୍ବା ଧଳା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ଜେନେରେସନ୍ ଜେଡଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ଶୈଳୀ ଆଉ କେବଳ ପୋଷାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କେଶର ରଙ୍ଗକୁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

ଆଜିକାଲି ବିଶେଷକରି ଜେନେରେସନ୍ ଜେଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ କେଶ ରଙ୍ଗ କରିବାର ଧାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି। ନୀଳ, ଲାଲ, ସୁନେଲି ଏବଂ ବାଇଗଣୀ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଛାଇ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପରିଚୟର ପରିଭାଷିତ ଉପାଦାନ ହୋଇଯାଉଛି।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କେଶ ଏବଂ କେଶର ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ? ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ କେବଳ ତାଙ୍କ କେଶରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶର ଗଠନ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରି ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ କେଶ ରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା…

ନୀଳ କେଶ ରଙ୍ଗ: ଯୁବପିଢ଼ି କ୍ରମଶଃ ସେମାନଙ୍କର କେଶକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳ୍ପନାଶୀଳ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି । ସେମାନେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା ଡିଜାଇନ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି।

ଲାଲ କେଶ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ କେଶର ଧାରା ଶକ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାହସୀ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିପଦ ନେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବେଳେବେଳେ କିଛିଟା ଅଗ୍ନିପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ।

ସୁନେଲି କେଶ ରଙ୍ଗ: ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କେଶ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି।

ବାଇଗଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ: ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ବାଇଗଣୀ, ସବୁଜ କିମ୍ବା ରୂପା ଭଳି ଅନନ୍ୟ କେଶ ରଙ୍ଗ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ମାନଦଣ୍ଡରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଗଢ଼ିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଭୟ ଅଛି।

