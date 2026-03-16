କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଇରାନ; ଜୟଶଙ୍କର କହିଦେଲେ ଏହା ପଛର ଗେମ ପ୍ଲାନ…

କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଇରାନ; ଜୟଶଙ୍କର କହିଦେଲେ ଏହା ପଛର ଗେମ ପ୍ଲାନ…
ଭାରତୀୟ ପତାକାଯୁକ୍ତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରୁଛନ୍ତି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇରାନର ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଜାହାଜ ଫସି ରହିଛି। ତଥାପି, ଇରାନ ଭାରତ ସହିତ ତାର ବନ୍ଧୁତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଏବେ ସହଜରେ ହରମୁଜ୍ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ପତାକାଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଜାହାଜ, ‘ଶିବାଲିକ୍'(Shivalik) ଏବଂ ‘ନନ୍ଦା ଦେବୀ'(Nanda Devi), ହରମୁଜ୍ ଛାଡି ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ଦୁଇଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୯୨,୭୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏଲପିଜି ବହନ କରୁଛି। ଶିବାଲିକ୍ ଆଜି ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ଦେବୀ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି କାଣ୍ଡଲା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ହରମୁଜ୍ ରେ ଇନ୍ଧନ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଭାରତୀୟ ପତାକାଯୁକ୍ତ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କିପରି ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପାର କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏବଂ କିପରି ଇରାନ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ହରମୁଜ୍ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଦେଇଥିଲା? ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ନିଜେ ପରଦା ପଛର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏସବୁ ଇରାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆଲୋଚନାର କିଛି ଫଳାଫଳ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ପତାକା ଜାହାଜହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀଅନୁମତି ପାଇବାର କିଛି ଦିନ ପରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ତେହେରାନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଇରାନ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ପତାକାଯୁକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କରକୁ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।
ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟାଇମ୍ସକୁ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି, ଏବଂ ମୋର ଆଲୋଚନାରୁ କିଛି ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଥିରୁ ଫଳାଫଳ ପାଉଛି, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ କାମ କରିବି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଭାରତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆମେ ଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ। ଆମେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏକ ସମାଧାନ ଖୋଜୁ।”
କଣ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଠାରୁ କିଛି ପାଇଥିଲା: ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଇରାନ ଭାରତ ଠାରୁ କିଛି ପାଇଥିଲା କି? ସେ ଇରାନକୁ କିଛି ପାଇଥିଲା ବୋଲି ମନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତେହେରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦାନପ୍ରଦାନର ଏକ ଲମ୍ବା ଇତିହାସ ଅଛି… ଏବଂ ମୁଁ ସେହି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା କୌଣସି ଆଦାନପ୍ରଦାନର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଭାରତ ଏବଂ ଇରାନର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏହି ବିବାଦକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ।” ଜୟଶଙ୍କର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଆମର ଆହୁରି ଅନେକ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଅନ୍ୟପଟେ, ଆଲୋଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି।”