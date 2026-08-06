ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ? ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଘରେ CJPର ବୈଠକ, ହେବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା
CJP ପ୍ରବକ୍ତା ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ଟିମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।
ଓଡିସାଭାସ୍କର: ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଥିତ ପରୀକ୍ଷା ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୁରୁବାର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
CJP ପ୍ରବକ୍ତା ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ଟିମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନର ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି।