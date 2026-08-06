ଜନ୍ତର-ମନ୍ତର ପରେ ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ? ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଘରେ CJPର ବୈଠକ, ହେବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

CJP ପ୍ରବକ୍ତା ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ଟିମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିସାଭାସ୍କର: ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଥିତ ପରୀକ୍ଷା ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିରୋଧରେ ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୁରୁବାର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବିସ୍ତାରକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛି।

CJP ପ୍ରବକ୍ତା ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରରେ ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ଟିମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।

Uttarakhand Govt.

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନର ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର…

ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Airtel ର ବଡ଼ ଝଟକା! ନିଜର…

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରୁ ମିଳିଥିବା ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ରଣନୀତି:

ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଗଠନର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍‌ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ହଜାର ହଜାର ପରାମର୍ଶ ଓ ବାର୍ତ୍ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା।

ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ନେତୃତ୍ୱ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗୁରୁବାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

ସାତ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ବୈଠକରେ ସଂଗଠନ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା:

ଏହି ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ CJPର ସଂସ୍ଥାପକ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେଙ୍କ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପ୍ରାୟ ସାତ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏକ ରଣନୀତିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ବୈଠକରେ ସଂଗଠନର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା, ଛାତ୍ର ସଂଗଠନମାନଙ୍କର ଏକ ଜାତୀୟ ନେଟୱର୍କ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ, ଚାପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ କାମ କରିବ:

ବୈଠକରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଯେ, ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାରକୁ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏକ ଛାତ୍ର ଚାପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ (ପ୍ରେସର୍ ଗ୍ରୁପ୍) ଭାବେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବ।

ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ, CJP ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଓ ଜନହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ପ୍ରେସର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବ।

ବୈଠକ ପରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ କହିଥିଲେ, “ଆଜି ଆମେ ଆଗାମୀ ରୂପରେଖା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠି ଅବଦାନ ରଖିପାରିବୁ, ସେ ନେଇ ବିଚାର କରାଯିବ।”

“ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବୁନାହୁଁ। ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ନେତା ଏବଂ ସମଗ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଇଛି। ଆମେ ଏକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ କାମ କରିବୁ।”

ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା:

ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ। ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ।

ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆଗେଇବ ଆନ୍ଦୋଳନ:

ନେତୃତ୍ୱ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଡଃ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ।

ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅହିଂସା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଦୋହରାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା ନେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର…

ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ Airtel ର ବଡ଼ ଝଟକା! ନିଜର…

ରାତି ଅଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଚିଲା; ମାତ୍ର କେଇ…

୧୯୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ ପୁଟିନ? ଆପଣ…

1 of 18,933