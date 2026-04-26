Situationship କ’ଣ? କାହିଁକି ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷୀତ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହିତ ଲୋକ; ସତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ…

Situationship କ’ଣ? କାହିଁକି ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷୀତ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହିତ ଲୋକ; ସତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବ…
ସିଚୁଏସନ୍ସିପ୍ ସମ୍ପର୍କ କ’ଣ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିକାଲିକା ସମୟ ଲୋକ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପିଢ଼ି ଅନେକ ନୂତନ ଧାରା ଆଣିଛି, ଯାହାକୁ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି।
“ସିଚୁଏସନ୍ସିପ୍” ନାମକ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ରାକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏବଂ ଜ୍ୟାକି ଭଗନାନୀ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସିଚୁଏସନ୍ସିପ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ, ଏହି ସେଲିବ୍ରେଟି ମାନେ ତାଙ୍କ ବିବାହକୁ ଏହି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କ’ଣ ଏବଂ ଜେନ୍-ଜି ସଦସ୍ୟମାନେ, ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏହାକୁ କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ: ସିଚୁଏସନ୍ସିପ୍ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦରୁ ଗଠିତ: “ପରିସ୍ଥିତି” ଏବଂ “ସମ୍ପର୍କ”, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚାପ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଉଭୟ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ଡେଟ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ଏକାଠି ରହିବେ ତାହାର କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସିଚୁଏସନ୍ସିପ୍ କୁହାଯାଏ।
ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ସିଚୁଏସନ୍ସିପ୍ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି: ଜେନ-ଜି ସହିତ, ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ, ଲୋକଙ୍କ ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିରକ୍ତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭୟ ବିନା ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ।
କାହା ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ନାହିଁ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଚାପ ବିନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ। ଏହି ଧାରା ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପେଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।