ଝାଲମୁଢି କେତେ ପ୍ରକାରର, କିଏ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି, ଜାଣନ୍ତୁ…
ଝାଲ୍ମୁଢି କେତେ ପ୍ରକାରର, କିଏ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଝାଲମୁଢି଼ କାହାକୁ ବା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ । ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଝାଲମୁଢି । ଗଳିକନ୍ଦି, ଛକବଜାର ସବୁଠି ଏହା ଉପଲବ୍ଧ । ଭୁଜାର ସ୍ୱାଦ ମସଲା ପ୍ରତି ଭାରତର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଘରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଜିନିଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହିାର ସ୍ଵାଦ ଅତୁଳନୀୟ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏହି ଝାଲମୁଢିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲା । କିଏ ଦେଇଥିଲା ଏହାର ସଂରଚନା ।
ଝାଲମୁଢି ବିହାର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ମଟର, ଚଣା ସିଝାରେ କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ମୁଢି ଲୁଣ ଏବଂ ମସଲା ଆଦି ମିଶାଇ କରାଯାଏ । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ରାସ୍ତାକଡରେ ଥିବା ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ।
ବଙ୍ଗଳାରେ ଝାଲମୁଢି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭେଲପୁରୀ ଭାବରେ ଏହା ଜଣାଶୁଣା । ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଏହାକୁ ବିହାର ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଚୁରାଭୁଜା କୁହାଯାଏ ।
କୁହାଯାଏ ଯେ, ଭେଲପୁରୀ ଭୁଜିଆ ପ୍ରଥମେ ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୁଜିଆ ୧୮୭୭ ମସିହାରେ ମହାରାଜା ଡୁଙ୍ଗର ସିଂହଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିବିଧତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।