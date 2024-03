(Video) What’s wrong with India? ଭାଇରାଲ ଟ୍ୱିଟର ପୋଷ୍ଟ ପଛରେ କ’ଣ ରହିଛି କାହାଣୀ?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଚାନକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ(ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛ ‘What’s wrong with India?’ ପୋଷ୍ଟ । ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଲକ୍ଷ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହି ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ସିଟିଜେନ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ MyGovtIndia ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ତେବେ ହଠାତ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ? କ’ଣ ରହିଛି ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପଛରେ କାହାଣୀ?

ତେବେ ଏହାର କାହାଣୀ ୧୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଡୁମକାଠାରେ ଜଣେ ସ୍ପେନ୍ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ‘What’s wrong with India?’ ପୋଷ୍ଟର ବନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅନେକ ୟୁଜର ଭାରତ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାରତକୁ “ବିଶ୍ୱର ବଳାତ୍କାର ରାଜଧାନୀ” ଭାବରେ କହିବା ସହ ପରିହାସ କରାଯାଉଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହିତ ପୋଷ୍ଟଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସହ ଜଡିତ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇଛି ।

OMG what's wrong with india, a subhooman taking bath in metro cause there are no bathrooms, truly a 3rd world country. pic.twitter.com/q3w1C22My9 — ᴀʙʜɪꜱʜᴇᴋ 🇵🇸 (@ArtofWenger) March 12, 2024

ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ପୋଷ୍ଟରେ ଏକ ଲାଇନ୍ କମନ୍ ରହିଥିଲା, “What’s wrong with India?” । ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ଅନାବଶ୍ୟକ ଟ୍ରାକ୍ସନ ପାଇବା ସହ ଟ୍ୱିଟରର ନିୟମାବଳୀକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର । ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶରେ ଅନେକ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର ଏକ ଲାଇନ୍ ‘What’s wrong with India?’ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣାର ଫଟୋ-ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ‘What’s wrong with India?’ କ୍ୟାପ୍ସନ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

What's wrong with India?

Why are Indians so unhygienic? Doing shit everywhere. 🇮🇳🤮 pic.twitter.com/SZqclC3mg7 — Param|PCS 🇮🇳 (@FunMauji) March 12, 2024

ତେବେ ଟ୍ୱିଟରର ନିୟମାବଳୀ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ ତଥା ଭାରତ ବିରୋଧୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରୁଛି । ତେବେ ୩୦୦ରୁ କମ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବା ଅନେକ ୟୁଜର ମଧ୍ୟ ଏହି What’s wrong with India? ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି । ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟରେ ଖୁବ ପରିମାଣରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

୩୦୦ ଫଲୋଅର୍ସରୁ କମ୍ ଥିବା ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ‘What’s wrong with India?’ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି । ତେବେ କେବଳ ଏକ୍ସ ୟୁଜର ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ସିଟିଜେନ୍ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ MyGovtIndia ମଧ୍ୟ ଏଂହି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି ।