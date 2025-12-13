ଏବେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭିଡିଓ କଲ କରିବା ଆହୁରୀ ସହଜ ହୋଇଗଲା; WhatsAppରେ ଆସିଗଲା ନୂଆ ଫିଚର, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବଦଳିଯିବ WhatsApp…
ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବଦଳିଯିବ WhatsApp !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଗରୁ WhatsApp ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର। ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ବ୍ଯବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ମିସ୍ଡ କଲ୍ ମେସେଜ୍, ନୂତନ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଷ୍ଟିକର୍, ଡେସ୍କଟପ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମିଡିଆ ଟ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ମେଟା ଏଆଇରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଇମେଜ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଟୁଲ୍ସ ଆସିବ।
ମେଟା ଏଆଇ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଫଟୋକୁ ଏକ ଛୋଟ ଭିଡିଓରେ ଆନିମେଟ୍ କରିପାରିବ ଯାହାକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଫିଚରଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା।
କଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ:
ନୂଆ ଫିଚର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର WhatsApp କଲ୍ ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଭଏସ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ନୋଟ୍ ପଠାଇପାରିବେ। ଏକ ପୃଥକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏକ ଭଏସ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ମେସେଜ୍ ରେକର୍ଡ କରି ଏହାକୁ ପଠାଇପାରିବେ।
ଏହା ସହିତ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବାଧା ନ ଦେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ଭଏସ୍ ଚାଟ୍ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିଡିଓ କଲ୍ ସ୍ପିକରକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବ।
ଚାଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍:
Midjourney ଏବଂ Flux ପାଇଁ ନୂତନ ମଡେଲ ସହିତ ମେଟା ଏଆଇକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଏଆଇ-ଜେନେରେଟେଡ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ସକୁ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଫଟୋକୁ ଏକ ଛୋଟ ଭିଡିଓରେ ଆନିମେଟ୍ କରିପାରିବ।
ଡେସ୍କଟପରେ ଏକ ନୂତନ ମିଡିଆ ଟ୍ୟାବ୍ ଯୋଡାଯାଇଛି, ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ମିଡିଆ ଏବଂ ଲିଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଲିଙ୍କ ପ୍ରିଭ୍ୟୁକୁ ରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ଷ୍ଟାଟସ ଓ ଚ୍ଯାନେଲ:
ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରି ଭଳି ହ୍ବାଟ୍ସ ଆପ ଷ୍ଟାଟସରେ ଇଣ୍ଟରଆକ୍ଟିଭ ଷ୍ଟିକର, ମ୍ଯୁଜିକ ଲିରିକ୍ସ, କୋସଚିନ ପ୍ରମ୍ପଟ ଭଳି ଅନେକ କିଛି ଫିଚର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏପରିକି କିଛି ବ୍ଯବହାରକାରୀଙ୍କ ଫୋନରେ ଏହି ଫିଚର ଆସିଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ।