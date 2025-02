WhatsApp Down: ହଠାତ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଲ୍ୟାପଟପରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲଗ୍ ଆଉଟ୍, SMS ପଠାଇବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ୟୁଜର୍ସ

ଇଂଲଣ୍ଡ,୨୮ା୨: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛି । SMS ପଠାଇବାରେ ଅନେକ ୟୁଜର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଡାଉନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସମସ୍ୟା ୨୮ ଫେବୃଆରୀ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଲାପଟପ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ।

@rustybrick . Whatsapp is down in UK… but in downdetector there are a LOT of services of other companies down like facebook, TikTok, Messenger…. I haven’t noticed anything yet, but it could be a global attack. Seen on downdetector Spain pic.twitter.com/84EmUnHGUd

— Rafa Martin 👽🖖 (@rafainatica) February 28, 2025