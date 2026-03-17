ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣିଲା ଦମଦାର୍ ଫିଚର୍, ଏଣିକି ବିନା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଚାଟିଂ
ବିନା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପରେ କରିପାରିବେ ଚାଟିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
WhatsApp Feature: ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ନୂତନ ଫିଚର୍ ଯୋଡୁଛି। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ, ଆପ୍ ଅନେକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିଛି । ଆଉ ଏବେ, ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ନାମ “ଗେଷ୍ଟ ଚାଟ୍ସ”। ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ଆପଣ ଏବେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୋନରେ WhatsApp ସଂସ୍ଥାପିତ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, WhatsApp ଆକାଉଣ୍ଟ ବିନା ମଧ୍ୟ ଚାଟିଂ ସମ୍ଭବ ହେବ।
WABetaInfo ଦ୍ୱାରା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶିତ
ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଥମେ WABetaInfo ଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ Android ଏବଂ iOS ବିଟା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଏକ ଚୟନିତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରୋଲ୍ ଆଉଟ୍ କରାଯାଇଛି। WABetaInfo ମଧ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିଛି, ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏବେ ଅତିଥି ଚାଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାଟିଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ।
ଅତିଥି ଚାଟ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କିପରି ପଠାଇବେ
ଅତିଥି ଚାଟ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହିତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲିଙ୍କ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ “ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ” ବିଭାଗରୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଜେନେରେଟ୍ ହେବା ପରେ, ଲିଙ୍କ୍ SMS, ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ WhatsApp ନାହିଁ ସେ ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଟିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ।
ଚାଟିଂ ବ୍ରାଉଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଲିଥାଏ
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇବା ପରେ, ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ରାଉଜରରେ ଖୋଲିପାରିବେ। ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଲିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ: ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି WhatsApp ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି “ଅତିଥି” ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଜାରି ରଖିବା। ଯଦି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସିଧାସଳଖ WhatsApp ୱେବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାଉଜର ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଚାଟ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ୧୦ ଦିନ ପରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ
ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିଥି ଚାଟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଯଦି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଚାଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ।
କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନାହିଁ
ଅତିଥି ଚାଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଆଉ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି । ଅତିଥି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ନୂତନ ମେସେଜ୍ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଟ୍ ମାନୁଆଲୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ; ନଚେତ୍, ସେମାନେ କିଛି ମେସେଜ୍ ହରାଇପାରନ୍ତି।