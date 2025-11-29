Whatsapp Ban Risk: ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯିବ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ? ଏହି ଦେଶରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସମେତ ଅନେକ ଆପ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ୍

ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯିବ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ? ଏହି ଦେଶରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସମେତ ଅନେକ ଆପ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ୍ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ହ୍ୱାଟସଆପର ସମସ୍ୟା। ରୁଷର କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେଗୁଲେଟର, ରୋସକୋମନାଡଜୋର, ମେଟାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟସଆପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ରୁଷର ଏହି ବୟାନ ପରେ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ହ୍ୱାଟସଆପ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସାଇବେରିଆ ଏବଂ ୟୁରାଲ୍ସ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟସଆପ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।

ଘଟଣା କ’ଣ?

ରୁଷର ଯୋଗାଯୋଗ ନିୟାମକ, ରୋସକୋମନାଡଜୋର କହିଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୱାଟସଆପକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଂଗଠିତ କରିବା, ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ଠକେଇ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯଦି ହ୍ୱାଟସଆପ ରୁଷର ଆଇନ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ କରାଯିବ।

ପ୍ରକାସଥାଉକି, ହ୍ୱାଟସଆପର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ, ମେଟା, ରୁଷରେ ପୂର୍ବରୁ ନିଷିଦ୍ଧ। ଋଷ ସରକାର ମେଟାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ରବାଦୀ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମେଟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ, ଋଷରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ସମେତ ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଷ ସରକାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହି ଆପ୍ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପରି ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ରୁଷ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଋଷରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ର ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଋଷରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀର ଆପ୍ ଏବଂ ସେବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଋଷ ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେରିକୀୟ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଷରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛି।

