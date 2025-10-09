ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏଣିକି ଦରକାର ପଡିବନି ନମ୍ବର, ଆସୁଛି କମ୍ପାନୀର ନୂଆ ଫିଚର୍

ବିନା ନମ୍ଵରରେ ଏବେ ଲଗ-ଇନ୍ କରିପାରିବେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍..

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଏକ ନୂତନ ଫିଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବେ ୟୁଜରନେମ୍ ଫିଚର ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏହି ନୂତନ ଫିଚର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜରନେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହା ସହିତ ଚାଟ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିପାରିବେ।

ଲଗ୍ଇନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡିବନି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର: ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦିନରୁ WhatsApp ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା । ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ବିନା, ଆପଣ WhatsApp ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ WhatsAppରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି । କେବଳ ୟୁଜରନେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ।

ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ୟୁଜରନେମ୍ କରିପାରିବେ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ WhatsApp ଫିଚରକୁ Android ବିଟା ୨.୨୫.୨୫.୧୨ରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟିଂସ୍‌ରେ ୟୁଜରନେମ୍ ସଂରକ୍ଷଣର ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବିଟା ସଂସ୍କରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଜରନେମ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଫିଚରଟି ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ଦେଶରେ ଚାଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍,…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ! ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କ…

ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର WhatsApp ୟୁଜରନେମ୍ www ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଜରନେମ୍ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଅଙ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଏକ ୟୁଜରନେମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ଏହି ଦେଶରେ ଚାଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍,…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ! ଚୀନ୍ ମହିଳାଙ୍କ…

ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ! ବିହାରର ଏହି ଗାଁରେ ଦେଖାଯାଏ…

ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ପୋଷ୍ଟାଲ୍ QR Card:…

1 of 5,409