ହ୍ୱାଟସଆପ୍ରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ : ବିନା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ କରନ୍ତୁ ମେସେଜ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି?
ବଦଳିଯିବ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶୈଳୀ; ନମ୍ବର ବିନା ବି ଖୋଜି ପାଇବେ ବନ୍ଧୁ !
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଇନଷ୍ଟାଂଟ ମେସେଜିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟସଆପ ଏକ ନୂଆ ଫିଚର ଆଣିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜର ଫୋନ ନମ୍ବର ସେୟାର ନକରି ହ୍ୱାଟସଆପ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚରର ନାମ ‘ୟୁଜରନେମ’ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାର ତରିକାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବ।’
ହ୍ୱାଟସଆପ ମାଧ୍ୟରେ ଏହି ଫିଚରକୁ ଆଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ଯେ, ୟୁଜର୍ସ ବିନା କୌଣସି ନମ୍ବର ସେୟାର କରି ଚାଟିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ । ହ୍ୱାଟସଆପ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ‘ୟୁଜରନେମ’ ଆକାଉଣ୍ଟର ପରିଚୟ ଭାବେ କାମ କରିବ । ଏହାର ନିୟମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଭଳି। କେବଳ ୟୁଜରନେମ୍ ଜରିଆରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ଗୋପନୀୟ ରହିବ।’
ଯଦି ଏହି ଫିଚର ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ତେବେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ସେଟିଙ୍ଗରେ ‘ୟୁଜରନେମ’ ସେଟିଙ୍ଗ ଦେଖାଦେବ । ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ବାଛିପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବ । ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ‘ୟୁଜରନେମ’ କୁ ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ କରିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସ ନିଜ ନମ୍ବରକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିପାରିବେ । ଏହି ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫିଚର ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁଜରନେମ୍ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ୟୁଜରନେମ୍ ଜରିଆରେ ଖୋଜିପାରିବେ। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜରନେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟସଆପ୍ର ଏହି ନୂଆ ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେସି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନମ୍ବର ସର୍ବସାଧାରଣ ନକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହଜ ହେବ।