WhatsApp ରେ ଆସିଗଲା Schedule Messages ଫିଚର, ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଜରୁରୀ ମେସେଜ୍

ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପହଞ୍ଚିବ ଜରୁରୀ ମେସେଜ୍ । WhatsApp ର ଆସିଲା ଧାଁସୁ ଫିଚର ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ତାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଫିଚର ନେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ, କମ୍ପାନୀ ଏବେ ତାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଫିଚର ଆଣିଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବିଟା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଫିଚର ଜାରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଯଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମେସେଜକୁ ପୂର୍ବରୁ ସିଡ୍ୟୁଲ କରିପାରିବେ ।

ହଁ, କେବଳ ଏକ ମେସେଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମେସେଜ ଅଟୋମେଟିକ ସେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ରାତି 12 ଟାରେ କାହାକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଫିଚର ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା…

ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମେସେଜ୍ ଫିଚର କିପରି କାମ କରିବ?

WABetaInfo ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଚର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଟାଇପ୍ କରିବା ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସେଟ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଦେବ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଲେ ମେସେଜ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଆପ୍ ଖୋଲିବାକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ।

ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଡ୍ୟୁଲ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ମେସେଜ୍ ଏକ ଡେଡିକେଟେଡ ସେକ୍ସନରେ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ଚାଟ୍ ଇନଫୋ ସ୍କ୍ରିନରୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ୟୁଜର୍ସ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ କି, କେତେ ମେସେଜ ସିଡ୍ୟୁଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ।

ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପରେ କୌଣସି କୌଣସି ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବନି

ଏହି ଫିଚରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମେସେଜ୍ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ରିସିଭରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ ନାହିଁ ।  ଯେହେତୁ ମେସେଜ୍ ଡେଲିଭର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଡିଲିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାହାର ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ ଏହି ଫିଚର୍ ପର୍ସନାଲ ଚ୍ୟାଟ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ଚାଟ୍ ଉଭୟରେ କାମ କରିବ।

