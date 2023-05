ହ୍ଵାଟସ୍ ଆପ୍ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର୍ସ: ପଠାଇଥିବା ମେସେଜକୁ କରିପାରିବେ ଏଡିଟ୍, ପଢନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ହ୍ଵାଟସ୍ ଆପ୍ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଏଡିଟ୍ ବଟନ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିକଟରେ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାଟ୍ ଲକ୍ କରିବାକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଯୋଡିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମେସେଜିଂ ଆପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛି। ଏବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କାହାକୁ ପଠାଇଥିବା ଭୁଲ ମେସେଜରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପାଇବେ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଡିଲିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏଡିଟ୍ ବଟନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡିଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।

IT’S HERE 📣 Message Editing is rolling out now.

You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up 🦆 pic.twitter.com/JCWNzmXwVr

— WhatsApp (@WhatsApp) May 22, 2023