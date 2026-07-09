ଆଉ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ! ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଆଣୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ‘ବର୍ଥଡେ ରିମାଇଣ୍ଡର’ ଫିଚର, ଆପ୍ ଭିତରେ ହିଁ ମିଳିବ ଆଲର୍ଟ
ଆଉ ଭୁଲିବେନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ! ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଆଣୁଛି ଜବରଦସ୍ତ ‘ବର୍ଥଡେ ରିମାଇଣ୍ଡର’ ଫିଚର
WhatsApp Feature: ଆପଣ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ପେଶାଲ୍ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି କି? ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଗ ଓ ଅଭିମାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ନିଜ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ କମାଲ୍ ଫିଚର ଆଣୁଛି । ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହାପି ବର୍ଥଡେ ୱିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେସବୁକ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆପ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ‘ଇନ୍-ଆପ୍ ବର୍ଥଡେ ରିମାଇଣ୍ଡର’ ଫିଚର ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦେବ ।
କେମିତି କାମ କରିବ ଏହି ନୂଆ ଫିଚର?
ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ WABetaInfo ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫିଚରକୁ ନିକଟରେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବିଟା ଭର୍ସନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆପ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେକ୍ସନ୍ ବା ତାଲିକା ମିଳିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମସ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟସଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବ । ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହେବ, ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଠାଇ ଏହାର ସୂଚନା ଦେବ ।
କେଉଁ ଡାଟାର ବ୍ୟବହାର କରିବ କମ୍ପାନୀ?
ନିକଟରେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ କିଛି ଦେଶରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଏବଂ ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମାଗିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ସେହି ସମାନ ଡାଟାକୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବର୍ଥଡେ ରିମାଇଣ୍ଡର ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ।
ତେବେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ର ଏହି ନୂଆ ଫିଚର କେବଳ ସେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ରେ ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଦେଇଥିବେ । ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବର୍ଥଡେ ତାରିଖ ଶେୟାର କରିନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ନେଇ କଣ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି?
ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ର ଏହି ନୂଆ ଫିଚର ଏବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ୟୁଜର୍ସ କିମ୍ବା ବିଟା ଟେଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ପ୍ରାଇଭେସି ବା ଗୋପନୀୟତାକୁ ନେଇ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ।
ମାତ୍ର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ, ହ୍ୱାଟସ୍ଆପ୍ ଏଥିରେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଟିଂ ଦେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟୁଜର୍ସ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ।
ଏହି ଫିଚର କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ?
ଲଞ୍ଚିଂ ଟାଇମଲାଇନକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ । ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ Android ଏବଂ iOS ର ବିଟା ଟେଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜାରି କରାଯାଇପାରେ । ଏହାର ଟେଷ୍ଟିଂ ସଫଳ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ବଗ୍ସ ଦୂର ହେବା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ରୋଲ୍ଆଉଟ୍ କରାଯିବ ।