ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେବ WhatsApp, ଏଣିକି ଚାର୍ଟ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଗଣିବେ ଟଙ୍କା, ବଦଳିବ ସେଟିଂ
ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେବ WhatsApp, ଏଣିକି ଚାର୍ଟ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଗଣିବେ ଟଙ୍କା
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା ଆଇକ୍ଲାଉଡ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି । ଏକ ତାଜା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସହିତ ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ।
ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସ ପାଇଁ ହେବ ବଡ଼ ଫାଇଦା
ସାଧାରଣତଃ ଆପଲ୍ ନିଜ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୫ ଜିବିର ମାଗଣା ଆଇକ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦେଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଫଟୋ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆପ୍ ଡାଟା ସହ ଫୋନ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ରହିଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତୁରନ୍ତ ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଲାଉଡ୍ ଆସିବା ପରେ ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ ।
ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ୨ ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ୨ ଜିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା କ୍ଲାଉଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯଦି କାହାର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାସିକ ମାତ୍ର ୯୫ ଟଙ୍କାରେ ୫୦ ଜିବି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫର କରିପାରେ । ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ୧ ଟିବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି କ୍ଲାଉଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ରହିବ । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ‘ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍’ ହେବ ।
ଆଇକ୍ଲାଉଡ୍ରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମାତ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କ୍ଲାଉଡ୍ରେ ଏହା ବାଇ-ଡିଫଲ୍ଟ ଅନ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ରହିବ ନାହିଁ । ଏହି ବ୍ୟାକଅପ୍କୁ ପାସକି, ପାସୱାର୍ଡ କିମ୍ବା ଏନକ୍ରିପ୍ସନ କି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ।
କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ୍?
ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫିଚର୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାର ପବ୍ଲିକ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ ସମସ୍ତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।