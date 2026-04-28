ଏହି ସବୁ ଭର୍ସନର ମୋବାଇଲରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ!
ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ, ପାକିସ୍ତାନ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ୟୁଜର୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି
ମୁମ୍ବାଇ: ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନେଇ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନେକ ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ କାମ କରିବ ନାହି ହ୍ୱଟ୍ସଆପ । ମେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇିଛି, ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରୁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୬.୦ଠାରୁ ପୁରୁଣା ଭର୍ସନରେ ଚାଲୁଥିବା ଫୋନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୫.୦ କିମ୍ବା ୫.୧ରେ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅସୁବିଧାରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
WABetaInfoର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କମ୍ପାନୀ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୬.୦ଠାରୁ ପୁରୁଣା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ସେହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ । ଯାହା ଏବେ ବି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୫.୦ ଆଉ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୫.୧ରେ ଚାଲୁଛି। ୨୦୨୬ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖ ପରେ ଏହି ଡିଭାଇସରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ଯେ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ, ମଜବୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଉନ୍ନତ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜରୁରୀ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ, ବ୍ରାଜିଲ, ପାକିସ୍ତାନ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ୟୁଜର୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ହଠାତ୍ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନିଆଗଲା?
ମେଟା ଲଗାତାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡୁଛି। ନିକଟରେ କମ୍ପାନୀ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବବଲ୍ସ ଭଳି ଫିଚର୍ସ ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାଟ୍ସ ସ୍କ୍ରିନରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଆଇକନ୍ ଭାବେ ଦେଖାଯିବ। ଏମିତି ଆଡଭାନ୍ସ ଫିଚର୍ସକୁ ଠିକ ଭାବେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ହାର୍ଡୱେୟାର ଓ ନୂଆ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଭର୍ସନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି । ପୁରୁଣା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସିଷ୍ଟମ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବଢାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପର ସ୍ପିଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ୟୁଜର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଆଗଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ।
କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ?
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ କି ନାହି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫୋନର ସେଟିଂସ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏଠି ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଅବାଉଟ୍ ଫୋନ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଭର୍ସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୬.୦ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଉପର ଭର୍ସନରେ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭର୍ସନ ୫.୦ କିମ୍ବା ୫.୧, ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ପରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଭର୍ସନରେ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କାମ ହେଉଛି ନିଜ ଚ୍ୟାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମିଡିଆର ବ୍ୟାକଅପ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ସେଟିଂସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ଚ୍ୟାଟ୍ସ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ଚାଟ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ନାଓ ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କିମ୍ବା ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ। କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଭାବିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଇନ୍-ଆପ୍ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଉଛି। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବ୍ୟାକଅପ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ।