ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେବ ମାଲାମାଲ, କରନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ଉପାୟ, ହେବ ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ରୋଜଗାର…

By Jyotirmayee Das
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ କେବଳ ଚାଟିଂ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ଏବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରୋଜଗାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଲଟିଛି । ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ନୁହେଁ ବରଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆପଣ ।

WhatsApp Businessରେ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଯେପରିକି ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ହସ୍ତନିର୍ମିତ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା, ତେବେ ଆପଣ WhatsApp Business ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଅନଲାଇନ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲିପାରିବେ।

ଏଥିରେ କ୍ୟାଟାଲଗ୍ ଫିଚର ଉପଲବ୍ଧ । ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଫଟୋ, ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିବରଣୀ ଦେଇପାରିବେ । ଗ୍ରାହକମାନେ ସିଧାସଳଖ WhatsApp ରେ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବେ।

ଆଫିଲିଏଟ୍ ମାର୍କେଟିଂରୁ କମିଶନ: ଆଜିକାଲି Amazon, Flipkart, ଏବଂ Meesho ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଫିଲିଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍କ୍ WhatsApp ଗ୍ରୁପ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟକୁ ପଠାଇ ପରିବେ ।

ଯେତେବେଳେ କେହି ସେହି ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେ ବାବଦକୁ କମିଶନ ପାଇବେ । ସଠିକ୍ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ ସହିତ, ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।

ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନର ସହଜ ଉପାୟ: ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଲେଖା, ଡିଜାଇନିଂ, ମାର୍କେଟିଂ, କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପରିଚାଳନା ଭଳି ଫ୍ରିଲାନ୍ସ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ WhatsApp ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୋସନାଲ ଟୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ, ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କାମର ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ।

