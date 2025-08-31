ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପରେ ହେବ ମ୍ୟାରେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, କେମିତି ଜାଣନ୍ତି…, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏ ରୋଚକ ରିପୋର୍ଟ….

ଏଣିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଅପରେ ହେବ ମ୍ୟାରେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, କେମିତି ଜାଣନ୍ତି…, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏ ରୋଚକ ରିପୋର୍ଟ….
ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ । ସମସ୍ତ କାମକୁ ସରଳ କରିବ ଏହି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ । ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ୩ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏହାର ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ନୂଆ ଫିଚର୍ ଆଣିଥାଏ ।
ଯାହା ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ବେସ୍ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କରାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏପରି ଏକ ଫିଚର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ବି ହୋଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ସେବା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସର୍ଭିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।
ମ୍ୟାରେଜ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଅଧୀନକୁ ଅଣାଯିବ । ଲୋକମାନେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏଥିସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଏପରି କାମ କରିବ ଏହି ସର୍ଭିସ୍ :
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ AI-ପାବର୍ଡ ଚାଟବଟ୍ ରହିବ । ଏହା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କାମ କରିବ । ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ଭିସକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିବ ଏବଂ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହିତ ଜଡିତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏଥିସହ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଯେ, ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୨୫-୩୦ଟି ସର୍ଭିସକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ । ପରେ, ଅନ୍ୟ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେବେ । ଭଲ କୋଡିନେସନ୍ ପାଇଁ, ଏହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇ-ଜିଲ୍ଲା ପୋର୍ଟାଲ୍ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯିବ ।
କିପରି କରିବେ ବ୍ୟବହାର?
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ବିଷୟରେ ଇନଫରମସେନ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ୟୁଜର୍ସମାନେ ଚାଟବଟକୁ ହାଏ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଏହି ଚାଟବଟ୍ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କୁ ଏକ ଫର୍ମ ଦେବ । ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବା ପରେ, ଏହି ଫର୍ମକୁ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।