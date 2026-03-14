ଯଦି ପିଲାକୁ ମା’ ଜନ୍ମ ଦିଏ ତାହାଲେ ବାପାଙ୍କ ସରନେମ୍ କାହିଁକି ଲାଗେ, କେବେଠୁ ଚାଲୁଛି ଏହି ନିୟମ
ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ସରନେମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି।
ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଲ୍, ୨୦୨୬ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଇନରେ କଥିତ ଅବୈଧ ଧାର୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ହେଉଥିବା ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩ ରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଶିଶୁ ବେଆଇନ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ହୋଇଥିବା ବିବାହରୁ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଶିଶୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସେହି ବିବାହ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେହି ଧର୍ମର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଜାମିନ ଅଯୋଗ୍ୟ କରାଯିବ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଥା କେତେ ଦିନ ଧରି ରହିଛି।
ପୁରୁଷପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ଗଭୀର ମୂଳ:
ଐତିହାସିକ ଭାବରେ, ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ସମାଜରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସରନେମ୍ କିମ୍ବା ପରିଚୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ସାମାଜିକ ଗଠନ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ।
ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପାଖରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବାପାଙ୍କୁ ପରିବାରର ପ୍ରାଥମିକ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା।
ଏହି କାରଣରୁ ପରିବାରର ନାଁ ଏବଂ ପରିଚୟ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷ ବଂଶରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ, ଏହି ପ୍ରଥା ଏକ କଠୋର ଆଇନଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗଠନ କରେ ନାହିଁ।
ବଂଶ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ:
ପିଲାମାନେ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଏବଂ ବଂଶ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଐତିହାସିକ ଭାବରେ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଜମି, ପଦବୀ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ପୁଅକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲା।
ବାପାଙ୍କ ସରନେମ୍ ଏକ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୂଚକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା; ଏହା ସୂଚିତ କରୁଥିଲା ଯେ ସନ୍ତାନଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାର ବଂଶର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ହକଦାର ଥିଲା।
ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ଏବଂ ବୈଧତା:
ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସମାଜରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରିବାରର ଅଂଶ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବାପାଙ୍କ ପରିଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା।
ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲା ଯେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାର ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସହଜରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇପାରିବ।
ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ସହିତ ସଂଯୋଗ:
ଏହି ପରମ୍ପରାର ମୂଳ – ବାପାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା – ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ମେସୋପୋଟାମିଆ ଭଳି ସଭ୍ୟତାରେ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନାମକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା।
ଏହି ସମାଜଗୁଡ଼ିକରେ, ପରିବାର ପରିଚୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ମାଲିକାନା ଏବଂ ନାଗରିକତା ପିତୃ ରେଖା ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ସହିତ, ଏହି ପ୍ରଥା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପିଗଲା।
ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକୀକରଣ:
ଯଦିଓ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୈତୃକ ସରନେମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୮ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ବାକି ୟୁରୋପରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହୋଇଗଲା।
ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗରେ, ଏହି ନାମକରଣ ପ୍ରଥା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ, ମାନକ ସରନେମ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ସରନେମକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ:
ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନାମକରଣ ପରମ୍ପରାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, କିଛି ସମାଜ ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ପରିବାର ପରିଚୟ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ମା’ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ।
ଭାରତରେ, କେରଳର ନାୟାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ – ମେଘାଳୟର ଖାସି ଏବଂ ଗାରୋ ଜନଜାତି ସହିତ – ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକରେ, ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମାତୃପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବଂଶାବଳୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ।
ଭାରତରେ ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ:
ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବହନ କରିବା ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଅଦାଲତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, କେବଳ ମା’ଙ୍କ ନାଁ ସରକାରୀ ଦଲିଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି – ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ସହିତ – ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଯେ ପିଲାର ଆଇନଗତ ପରିଚୟ କେବଳ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ।
ସିଙ୍ଗଲ ମଦରଙ୍କ ଅଧିକାର:
କେବଳ ମା’ଙ୍କ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରି ସିଙ୍ଗଲ ମଦରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୋର୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି।
ଯଦି ଜଣେ ମାଆ ପିଲାକୁ ଲାଳନପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସ୍କୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫର୍ମ ଏବଂ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ ଭଳି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ନିଜକୁ ଏକମାତ୍ର ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।