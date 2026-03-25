IPL ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ LIVE? ଜାଣନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ସମୟ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ଡିଟେଲ୍ସ
ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ IPL ମ୍ୟାଚ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଚମକଦାର ଟ୍ରଫି ଯାହାକୁ ଗତ ଥର ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଉଠାଇଥିଲା। କ୍ଷୁଦ୍ର-ନିଲାମ ପରେ, ଅନେକ ଦଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସବୁବେଳେ ପରି, IPL ସିଜିନ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, BCCI ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଧି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୋଟ ୨୦ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ? IPL ୨୦୨୬ ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
IPL ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ:
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ JioHotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ମାଲେସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଦେଶରେ YuppTVରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଲାଇଭ ଦେଖିବେ:
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ, ଅପରାହ୍ନ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IPLର ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ:
୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ – RCB vs SRH – ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ – MI vs KKR – ମୁମ୍ବାଇ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦ – RR vs CSK – ଗୌହାଟୀ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ – PBKS vs GT– ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ ୧ – LSG vs DC – ଲକ୍ଷ୍ନୌ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ – KKR vs SRH – କୋଲକାତା – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ୍ ୩ – CSK vs PBKS – ଚେନ୍ନାଇ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ ୪ – DC vs MI – ଦିଲ୍ଲୀ – ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦
ଏପ୍ରିଲ ୪ – GT vs RR – ଅହମ୍ମଦାବାଦ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ ୫ – SRH vs LSG – ହାଇଦ୍ରାବାଦ – ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦
ଏପ୍ରିଲ ୫ – RCB vs CSK – ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ୍ ୬ – KKR vs PBKS – କୋଲକାତା – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ ୭ – RR vs MI – ଗୌହାଟୀ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ ୮ – DC vs GT– ଦିଲ୍ଲୀ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ୍ ୯ – KKR vs LSG – କୋଲକାତା – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ ୧୦ – RR vs RCB – ଗୌହାଟୀ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୨ – PBKS vs SRH – ନୂଆ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୩:୩୦
ଏପ୍ରିଲ ୧୧ – CSK vs DC – ଚେନ୍ନାଇ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦
ଏପ୍ରିଲ ୧୨ – LSG vs GT – ଲକ୍ଷ୍ନୌ – ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦
ଏପ୍ରିଲ ୧୨ – MI vs RCB – ମୁମ୍ବାଇ – ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦