ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ, BCCI କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଘୋଷଣା
ଜାଣନ୍ତୁ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିସିସିଆଇ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ୧୫ ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ; ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ନୂତନ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ଏହି ସମୟରେ, ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଯୁବ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି।
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକ ରହିବେ। ସିରିଜକୁ ନେଇ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗ ଥିବାରୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ଟି-୨୦ ସିରିଜର ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ:
ଭାରତୀୟ ଦଳର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଜୁଲାଇ ୧ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୪ ଜୁଲାଇରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଜୁଲାଇ ୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ – ୧ ଜୁଲାଇ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ – ୪ ଜୁଲାଇ
ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ – ୭ ଜୁଲାଇ
ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ – ଜୁଲାଇ ୯
ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ – ୧୧ ଜୁଲାଇ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ୧୪ ଜୁଲାଇରୁ ୧୯ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବିସିସିଆଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରବି ବିଷ୍ନୋଇ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଇଶାନ କିଶାନ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।