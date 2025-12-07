IND vs SA: କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ଭାରତ vs ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦, ଜାଣନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ବିବରଣୀ
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ODI ସିରିଜ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ODI ସିରିଜ ଜିତିଛି, ଏବଂ ଏବେ T20I ର ପାଳି।
ଆଗାମୀ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।
ଫର୍ମାଟ୍ ସହିତ, ସମୟ ଏବଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଏବଂ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଆଉ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ T20I କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି।
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଆଘାତ ପରେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଟେଷ୍ଟରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ଭାରତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିଲା। ଗିଲଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏଠାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଭାରତ ୨-୧ ରେ ସିରିଜ ଜିତିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତ ଟି୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଡେନ ମାର୍କରାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ହେବେ।
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ କେବେ ହେବ:
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର, ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ:
ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସ୍ଥିତ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ।
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସେମ୍ବର ୯, ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ରେ ହେବ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟକିପର), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ:
ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍, ରେଜା ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ଏଡନ୍ ମାର୍କ୍ରମ (ଅଧିନାୟକ), କାଁର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେବିସ, ଜର୍ଜ ଲିଣ୍ଡେ, କେଶବ ମହାରାଜ, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍, ଡୋନୋବନ ଫେରିରା (ୱିକେଟକିପର), କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍ (ୱିକେଟକିପର), ଏନରିକ୍ ନୋର୍ଖିୟା, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଲୁଥୋ ସିପାମଲା, ଓଟନିଲ୍ ବାର୍ଟମ୍ୟାନ୍।
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ:
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଜିଓହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।