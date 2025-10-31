କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ ରେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର

ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏପରି କିଛି ହାସଲ କରିଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କେହି କେବେ କରିନାହାଁନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଦଳ ୩୩୯ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଏହା ମହିଳା ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳ ରନ ଚେଜ୍। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ, ଭାରତ ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ହେବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଉଭୟ ଦଳ କେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପାଇବ।

ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ:

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ରବିବାର, ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟିକା ଲୌରା ଭାନ ଡେର ୱାଟ୍ ଅପରାହ୍ନ ୨:୩୦ ରେ ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଭାରତ ଏବେ ଇତିହାସ ରଚିବା ଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଉଭୟ ଦଳର ଯାତ୍ରା କିପରି ରହିଛି: 

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଦଳ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କିଛିଟା ଅସମାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦଳ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଭାରତ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ତିନୋଟିରେ ଜିତିଥିଲା, ଏବଂ ତିନୋଟିରେ ହାରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟାଇ କରିଥିଲା।

ହେଲେ, ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ବିଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଦଳ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଅପରାଜିତ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ସେ ୧୧୮ ବଲ୍‌ରେ ୧୩୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଗ୍ନିବର୍ଷୀ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ବିଜୟ ପଥକୁ କଡେଇ ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଐତିହାସିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

