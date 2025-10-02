କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ODI, କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁକାବିଲା, କିପରି ଦେଖିବେ LIVE, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ ଏ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ମୁକାବିଲା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅନଅଫିସିଆଲ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାନପୁରର ଗ୍ରୀନ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୭୧ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୦ ସଫଳତା ପରେ ଭାରତ ଏ ଟିମ୍, ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଷ୍ଟାର ଥିଲେ।
ଉଭୟ ଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳର ବିଜୟ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶ ୧୦୧ ଏବଂ ଆୟର ୧୧୦ ରନ କରି ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ସହଜରେ ବିଦା କରିଥିଲେ।
କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ: ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଅକ୍ଟୋବର ୩ ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନଅଫିସିଆଲ ODI ଉପରେ ରହିଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ କାନପୁରର ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅପରାହ୍ନ ୧.୩୦ ରେ ଖେଳାଯିବ। ତଥାପି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଶାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର କୌଣସି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କିମ୍ବା ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ ନାହିଁ।
ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କୌଣସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିନା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ବ
ର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭିର ୱେବସାଇଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଲାଇଭ୍ ସ୍କୋର ଏବଂ ଲାଇଭ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ୍ୱାନ ଡେ ପାଇଁ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗମନ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟରେ ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଁ ୧୧:
ଭାରତ ଏ ଟିମ୍: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ, ରିୟାନ ପରାଗ, ଆୟୁଷ ବାଡୋନି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ଼ଗେ, ବିପ୍ରରାଜ ନିଗମ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ଗୁରଜପନୀତ ସିଂହ, ଯୁଦ୍ଧବୀର ସିଂହ, ରବି ବିଷ୍ନୋଇ, ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ଟିମ୍: ଜେକ୍ ଫ୍ରେଜର-ମ୍ୟାକଗର୍କ, ମ୍ୟାକେଞ୍ଜି ହାର୍ଭେ, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍, କୁପର କନୋଲି, ୱିଲ୍ ସଦରଲାଣ୍ଡ, ଲାଚଲାନ ଶାଁ (ୱିକେଟକିପର), ଲିଆମ୍ ସ୍କଟ୍, ତନବୀର ସଂଘ, ଟୋଡ୍ ମର୍ଫି, ହେନରୀ ଥରଣ୍ଟନ, ସାମ୍ ଏଲିଅଟ୍, ହ୍ୟାରି ଡିକ୍ସନ, ଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାକର।