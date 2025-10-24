IND vs AUS: ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ
ଏହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ଲଢେଇ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି। ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ କାନବେରାରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ।
କିଛି ଖେଳାଳି ODI ସିରିଜ୍ ପରେ ହିଁ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ। ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଖେଳାଳିମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରାଜଧାନୀ କାନବେରାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ:
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ(ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ୍(ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର।
ଟି-୨୦ ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ:
ମିଚ୍ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ସିନ୍ ଆବଟ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ବେନ୍ ଦ୍ୱାରଶିସ୍, ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ (ୱିକେଟକିପର) , ମାଥ୍ୟୁ କୁହ୍ନେମାନ, ମିଶେଲ୍ ଓୱେନ୍, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଏବଂ ଆଡାମ ଜାମ୍ପା।
ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ:
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୮ରେ ଖେଳାଯିବ।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ – ଅକ୍ଟୋବର ୨୯, କାନବେରା
ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ – ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ
ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ – ନଭେମ୍ବର ୨, ହୋବାର୍ଟ
ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ – ନଭେମ୍ବର ୬, ଗୋଲ୍ଡ କୋଷ୍ଟ
ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ – ନଭେମ୍ବର ୮, ବ୍ରିସବେନ
ODI ସିରିଜ୍ ହାରିଗଲା ଭାରତ:
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଭାରତର ODI ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉଭୟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜରେ ୨-୦ ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ସିଡନୀରେ ଖେଳାଯିବ।