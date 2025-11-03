୨୦୨୬ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଏବଂ କାହା ସହିତ କେଉଁ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ
୨୦୨୫ରେ ବାକି ଅଛି ଆହୁରି ମ୍ୟାଚ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ୨୦୨୪ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତ ଏହି ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଜିତିଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ୨-୧ରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହାରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ଦଳ ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ୨୦୨୫ ରେ ବାକି ଅଛି:
ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇସାରିଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବା ପରେ ସିରିଜ୍ ୧-୧ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ନଭେମ୍ବର ୮ରେ ଖେଳାଯିବ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭାରତ ଗସ୍ତ:
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୫ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍:
ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ – ନଭେମ୍ବର ୧୪-୧୮, ୨୦୨୫; କୋଲକାତା
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ – ନଭେମ୍ବର ୨୨-୨୬, ୨୦୨୫; ଗୌହାଟୀ
ODI ସିରିଜ୍:
ପ୍ରଥମ ODI – ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫; ରାଞ୍ଚି
ଦ୍ୱିତୀୟ ODI – ଡିସେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୫; ରାୟପୁର
ତୃତୀୟ ODI – ଡିସେମ୍ବର ୬, ୨୦୨୫; ବିଶାଖାପାଟନମ୍
ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍:
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ – ଡିସେମ୍ବର ୯, ୨୦୨୫; କଟକ
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ – ଡିସେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୫; ନୂତନ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ – ଡିସେମ୍ବର ୧୪, ୨୦୨୫; ଧର୍ମଶାଳା
ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ – ଡିସେମ୍ବର ୧୭, ୨୦୨୫; ଲକ୍ଷ୍ନୌ
ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ – ଡିସେମ୍ବର ୧୯, ୨୦୨୫; ଅହମ୍ମଦାବାଦ
୨୦୨୬ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେତୋଟି ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ:
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପରେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା’ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୫ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ODI ସିରିଜ୍:
ପ୍ରଥମ ODI – ଜାନୁଆରୀ ୧୧, ୨୦୨୬; ଭଦୋଦରା
ଦ୍ୱିତୀୟ ODI – ଜାନୁଆରୀ ୧୪, ୨୦୨୬; ରାଜକୋଟ
ତୃତୀୟ ODI – ଜାନୁଆରୀ ୧୮, ୨୦୨୬; ଇନ୍ଦୋର
ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍:
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ – ଜାନୁଆରୀ ୨୧, ୨୦୨୬; ନାଗପୁର
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ – ଜାନୁଆରୀ ୨୩, ୨୦୨୬; ରାୟପୁର
ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ – ଜାନୁଆରୀ ୨୫, ୨୦୨୬, ଗୌହାଟି
ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ – ଜାନୁଆରୀ ୨୮, ୨୦୨୬; ବିଶାଖାପାଟଣା
ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ – ଜାନୁଆରୀ ୩୧, ୨୦୨୬; ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍
ଭାରତର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ:
ଭାରତ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ଜୁନ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ। ଏହା ପରେ, ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ODI ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିବ।
ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍:
ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ – ଜୁଲାଇ ୧, ୨୦୨୬; ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ – ଜୁଲାଇ ୪, ୨୦୨୬; ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର
ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ – ଜୁଲାଇ ୭, ୨୦୨୬; ନଟିଂହାମ
ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ – ଜୁଲାଇ ୯, ୨୦୨୬; ବ୍ରିଷ୍ଟଲ୍
ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ – ଜୁଲାଇ ୧୧, ୨୦୨୬; ସାଉଥାମ୍ପଟନ୍
ODI ସିରିଜ୍:
ପ୍ରଥମ ODI – ଜୁଲାଇ ୧୪, ୨୦୨୬; ବର୍ମିଂହାମ
ଦ୍ୱିତୀୟ ODI – ଜୁଲାଇ ୧୬, ୨୦୨୬; କାର୍ଡିଫ୍
ତୃତୀୟ ODI – ଜୁଲାଇ ୧୯, ୨୦୨୬; ଲର୍ଡସ୍