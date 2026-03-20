ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଦେଲେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ କରିବେ? ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାରେ କରନ୍ତୁନି ବିଳମ୍ବ ନଚେତ

କେତେବେଳେ ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ି ମାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିବା ବହୁତ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ମହୁମାଛି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସାଧାରଣତଃ, ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ଵାରା ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଜଳାପୋଡ଼ା ଏବଂ ଫୁଲା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପେ ଆପେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

କାରଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କାମୁଡ଼ି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ, ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ିଲେ ଏହା ପାଇଁ କ’ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

କେତେବେଳେ ମହୁମାଛି ଦଂଶନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ: ମହୁମାଛି ଦଂଶନରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷ ସହଜରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଏ।

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଆଲର୍ଜିର ଶିକାର, ତେବେ ବିପଦ ବଢ଼ିବ।
ଯଦି ଅନେକ ମହୁମାଛି ଏକକାଳୀନ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିପଦ ହୋଇପାରେ।
ଯଦି ଦଂଶନ ଗଳା, ପାଟି କିମ୍ବା ଆଖି ଚାରିପାଖରେ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଫୁଲା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ।
ପିଲା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ: ଯଦି ମହୁମାଛି ଦଂଶନ ପରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ।
ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରୋଧ
ଓଠ କିମ୍ବା ଗଳାର ଗମ୍ଭୀର ଫୁଲା
ଗୁରୁତର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ଅଚେତ ହୋଇଯିବା
ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ
ସାରା ଶରୀରରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା କିମ୍ବା ରାସ୍ ହେବା
ବାନ୍ତି ହେବା

ତୁରନ୍ତ କଣ କରିବେ: ଆପଣଙ୍କ ନଖ କିମ୍ବା କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗରକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ କିମ୍ବା ଟୁଇଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦବାଇଲେ ବିଷ ଆହୁରି ବ୍ୟାପିପାରେ।
ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବା ପାଇଁ ବରଫ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଲଗାନ୍ତୁ। ହାଲୁକା ଆଲର୍ଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଲର୍ଜି-ବିରୋଧୀ ଔଷଧ ନିଆଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା କିମ୍ବା ମହୁର ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ୱଳନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆରାମ ମିଳିଥାଏ।

ଏସବୁ କାମ ଆଦୌ କର ନାହିଁ: ଦଂଶନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର କୁଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ମଇଳା ହାତରେ ଛୁଇଁଲେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ।
ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

