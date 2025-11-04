ନିଜ PPF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କେବେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିପରି କରିପାରିବେ ଉଇଡ୍ରାଲ
ଏହି ଉପାୟରେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ PPF ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ହେଉଛି ଭାରତର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା, ଟିକସ ଲାଭ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।
ହେଲେ, ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହାର ଏକ ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ମେଚ୍ୟୋରିଟି ଅବଧି ୧୫ ବର୍ଷ। ଏହି ଅବଧି ପରେ, ଆପଣ ସଂଗୃହିତ ସୁଧ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଉଠାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯେ ମେଚ୍ୟୋରିଟି ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଆଂଶିକ ଉଠାଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ମେଚ୍ୟୋରିଟି ପରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ:
ଯେତେବେଳେ ଏକ PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ୧୫ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଟିକସ ବିନା ସୁଧ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ଉଠାଇବାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ।
ଏହି ଉଠାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକସମୁକ୍ତ, ଏହାକୁ ଏହି ଯୋଜନାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଧ ଅର୍ଜନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବ୍ଲକରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ଏବଂ ମେଚ୍ୟୋରିଟି ରାଶିକୁ ପୁନଃନିବେଶ କରିପାରିବେ।
ମେଚ୍ୟୋରିଟି ପୂର୍ବରୁ ଆଂଶିକ ଉଠାଣ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ମେଚ୍ୟୋରିଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ତାରିଖରୁ ଛଅ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଂଶିକ ଉଠାଣ କରିପାରିବେ।
ଅର୍ଥାତ୍, ସପ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଉଠାଣ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଉଠାଣ ବର୍ଷର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କିମ୍ବା ଉଠାଣର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷରେ, ଯାହା କମ୍ ହେବ, ଆପଣ ମୋଟ ବାଲାନ୍ସର ୫୦% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ।
ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଥରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଉପଲବ୍ଧ ଫର୍ମ C ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେବା:
ଯଦିଓ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଟି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସଞ୍ଚୟ ଉପକରଣ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅକାଳ ବନ୍ଦ କରିବା ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ହେଲେ ଏହା କେବଳ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ତାରିଖରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରି ଆକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିବା କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରକ ପତି କିମ୍ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟଧାରକ କିମ୍ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆବାସିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ।
କିନ୍ତୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି ଯେ ସରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ତାରିଖ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧି ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବା ତାରିଖରୁ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାରରୁ ଏକ ପ୍ରତିଶତ କାଟିବେ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଫର୍ମ ୫ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି।
ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ:
ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନୋମିନି କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ପାଇପାରିବେ। ୧୫ ବର୍ଷର ଲକ୍-ଇନ୍ ଅବଧି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ।