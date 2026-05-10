ବିବାହ ହେଲେ ବୋଲି ଦିଅରଙ୍କୁ ବିଲକୁ ଡାକି … କାଟିଦେଲେ ଭାଉଜ

ବାହାନା କରି ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ବାହା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୀରଙ୍କ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ନିଶା ଯାଇନଥିଲା

By Manoranjan Sial

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସ୍ୱାମୀ, ୪ ପିଲା। ତଥାପି ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦିଅର ସହିତ ରଖିଥିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ମିଠା ଭାବି ଉପଭୋଗ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଦିଅର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଭାଉଜ। ବିଲକୁ ଡାକି ଦିଅରର… କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ବୀଭତ୍ସ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଘଟିଛି।

ପାଲି ଥାନା ଗୁଜଦେଇ ଗାଁର ଯୁବକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧୀର(୨୦)। ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଗତ ୪ ବର୍ଷ ହେଲା ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭାଉଜଙ୍କର ୪ଟି ପିଲା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିଥିଲେ ଚୋରା ପୀରତି। ଆଉ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ସୁଧୀର। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ୬ ତାରିଖ ସେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ରକ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡୁଥିଲେ।

ଶନିବାର ବାହାନା କରି ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ବାହା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୀରଙ୍କ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ନିଶା ଯାଇନଥିଲା। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କୁରସେଲି ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ବିଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଭାଉଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ଏକ ବ୍ଲେଡ୍‌ରେ ସୁଧୀରର କୁପ୍ତାଙ୍ଗ କାଟି ଦେଇଥିଲେ।

ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଧାଇଁଥିଲେ ସୁଧୀର। ଆଉ ରକ୍ତା ମୁଖା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଭଉଜ। ବିଚ ରାସ୍ତାରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିିତରେ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ରୂପ ବଦଳାଇଥିଲେ ଭାଉଜ। ନିଜକୁ ପୀଡ଼ିତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସୁଧୀର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରଥିଲେ ବୋଲି ଭାଉଜ କହିଥିଲେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସୁଧୀରଙ୍କୁ ଗୁୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଏପରି କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।

