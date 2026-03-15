ଜାଣନ୍ତି କି LPGର ଇତିହାସ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେମିତି ପାଲଟିଗଲା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ
ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଆସିଥିଲା LPG ଗ୍ୟାସ? କେଉଁ ସହରରୁ ହୋଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ
LPG History India: ଇରାନ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ଵରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ବାଣିଜ୍ୟ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ଆମଦାନୀ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତରେ LPG ପ୍ରଥମେ କେବେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ସହରରେ ଏହାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
୧୯୫୫ରେ ଭାରତରେ LPGର ଆରମ୍ଭ
ଡିସେମ୍ବର ୧୯୫୫ରେ ଭାରତରେ LPG ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଆଗମନ ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ପଦ୍ଧତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସେବା ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। LPG ସାଧାରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅଧିକାଂଶ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କାଠ, କୋଇଲା କିମ୍ବା କିରୋସିନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ।
ବର୍ମା ସେଲ୍ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ
ଭାରତରେ LPG ର ପ୍ରଚଳନ ବର୍ମା ସେଲ୍ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ‘ବର୍ଶାନେ’ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ଉତ୍ପାଦକୁ ବଜାରୀକରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଘରୋଇ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗ୍ୟାସ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାହୁଲ ରିଫାଇନାରୀରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତରେ LPG ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ବର୍ମା ସେଲ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ-ରିଙ୍ଗ୍ ବର୍ନର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା। ଏହି ବର୍ନରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା।
Indane ଆସିବା ପରେ ବଢ଼ିଲା ଲୋକପ୍ରିୟତା
LPG ଗ୍ୟାସର ଲୋକପ୍ରିୟତା ତେବେ ବେଶି ବଢ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ Indian Oil Corporation “Indane” ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ ଘରୋଇ କୁକିଂ ଗ୍ୟାସ ବଜାରକୁ ଆଣିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ Indane LPG କନେକ୍ସନ୍ ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୬୫ରେ Kolkata ରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା।
ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଅନେକ ପରିବାର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସଂକୋଚ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ସେବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ୨୦୦୦ ପରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କୋଲକାତା ଏବଂ ପାଟନା ଭଳି ସହରରେ ସୀମିତ ରହିଲା।
୧୯୬୭ର ମହତ୍ଵପୁର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ
୧୯୬୭ ମସିହାରେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଭାରତ ନିଜର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିଲିଣ୍ଡରଗୁଡ଼ିକ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଲୱିନ୍ କାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା।