ହାତ ମିଳାଇବା ପରମ୍ପରା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ କିପରି ମିଶୁଥିଲେ ୨ ଲୋକ
ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ର ପରମ୍ପରା ଏବେକାର ନା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହାତ ମିଳାଇବାର ପରମ୍ପରା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆଜିକାଲି କାହାକୁ ଭେଟିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିବା ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଲଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଏହି ପରମ୍ପରା କିପରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?
ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ଭେଟନ୍ତି କି, ନା ଏହା ପଛରେ ଭୟ, ରଣନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର କୌଣସି ଲୁକ୍କାୟିତ କାହାଣୀ ଅଛି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କେବଳ ଏକ ସୌଜନ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ସାମାଜିକ ଆଭାସ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜନୀତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାର ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି।
ଆଜିକାଲି, ହାତ ମିଳାଇବା ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମାନତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ହେଉ, ଏକ କୂଟନୈତିକ ବୈଠକ ହେଉ, କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହେଉ, ହାତ ମିଳାଇବା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଇଙ୍ଗିତ ପାଲଟିଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ହଠାତ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା; ଏହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବର୍ତ୍ତନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଇତିହାସ ଆମକୁ କହେ ଯେ ମଣିଷ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଶିଖିଥିଲେ।
ହାତ ମିଳାଇବାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରମାଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୯ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ମିଳେ। ଏକ ପଥର ଖୋଦନରେ ଆସିରିଆନ ରାଜା ଶାଲମାନେସର ତୃତୀୟ ଏବଂ ବାବିଲୋନୀୟ ଶାସକ ମାର୍ଦୁକ-ଜାକିର-ଶୁମି ପ୍ରଥମଙ୍କୁ ହାତ ମିଳାଉଥିବାର ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।
ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ହାତ ମିଳାଇବା କ୍ଷମତା ନୁହେଁ, ଚୁକ୍ତିର ଏକ ସଙ୍କେତ ଥିଲା।
ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସରେ, ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଡେକ୍ସିଓସିସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ସମାନତା, ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ, ବିଶେଷକରି ହୋମରଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟ, ଯୋଦ୍ଧା, ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତ ମିଳାଇବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରେ।
ଏଠାରେ, ହାତ ମିଳାଇବା ଏକ ଉପାୟ ଥିଲା ଯାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ, ହାତ ମିଳାଇବାର ଶୈଳୀ କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ହାତ ମିଳାଇ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଭିତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଲୁଚାଇ ନାହାଁନ୍ତି।
ସେହି ସମୟରେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଶାନ୍ତିର ଏକ ନୀରବ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ଏକ ନୀରବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଯେ ବୈଠକ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ। ହାତ ମିଳାଇବା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଭିବାଦନର ଅନେକ ଉପାୟ ଥିଲା। ଭାରତରେ, ହାତ ଯୋଡି ଅଭିବାଦନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଆସିଛି।
ଏସୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ନଇଁ ପଡ଼ିବା ସାଧାରଣ ଅଭିବାଦନ ଥିଲା। ପରିବାର ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ହାତ ହଲାଇ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିବାଦନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିରେ, କେବଳ ଆଖି ମିଶା କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ହସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା।