ଗର୍ଭ ଭିତରେ କେବେଠୁ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଶିଶୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କିପରି ହୁଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଶିଶୁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଶିଶୁର ଗର୍ଭରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।  ଏହା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ତଥାପି ଭ୍ରୁତ ପ୍ରାୟ ୧୮ ସପ୍ତାହ ବୟସରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ।  ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟେ ଏବଂ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ।

ଆରମ୍ଭରୁ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆସୁଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବିକଶିତ ହୁଏ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ବିକାଶ: ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ଶିଶୁର ମୁହଁରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଆଖି ଏବଂ କାନ ଗଠନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରାୟ ୯ ସପ୍ତାହ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା, କାନ ମୁଣ୍ଡର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୋଟକା ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଶିଶୁଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରବଣଶକ୍ତି ପାଇନାହିଁ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥାଏ।

ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ: ଚତୁର୍ଥ ମାସ ସୁଦ୍ଧା, ଶିଶୁର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ବିକଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଶିଶୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ଯେପରିକି ମା’ର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ପାଚନ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶବ୍ଦ।

ପଞ୍ଚମ ମାସରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ: ପଞ୍ଚମ ମାସରେ, ଶିଶୁମାନେ ଗତିବିଧି ଏବଂ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି କୁକୁର ଭୁକିବା କିମ୍ବା ଗଭୀର ସଙ୍ଗୀତ। ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତିବିଧି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି।

ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ଉନ୍ନତି: ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଷଷ୍ଠ ମାସରୁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଚିହ୍ନିପାରନ୍ତି।

ହଠାତ୍, ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଚମକିପଡ଼ନ୍ତି, ଏବଂ ପିତାମାତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାତ କିମ୍ବା ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ ସ୍ମୃତି ଗଠନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।

ସପ୍ତମ ମାସ: ସପ୍ତମ ମାସ ସୁଦ୍ଧା, ଶିଶୁମାନଙ୍କର କାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ଏବେ ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଶିଶୁମାନେ ପରିଚିତ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚିହ୍ନିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇପାରନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ନବମ ମାସ: ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବିକଶିତ ହୁଏ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କର।

ଏହି ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହେ, ଯାହା ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ ସ୍ୱର ଏବଂ ଗର୍ଭରେ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିବା ଭାଷାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ।

