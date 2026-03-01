ଅତି କମ୍ ରେ କେତେ ଦେଶ ମିଶିଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ନିଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମୀକରଣ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ତୀବ୍ର ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଇରାନ ଦୁବାଇ, ବାହାରିନ, କୁଏତ ଏବଂ କାତାର ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି।
ରୁଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ କେବେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ।
କେବେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ:
ପ୍ରକୃତରେ, ଏକ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଇତିହାସକାର ଏବଂ ସାମରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍କେଲ, ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଐତିହାସିକ, ଆଇନଗତ ନୁହେଁ।
ଐତିହାସିକମାନେ ଏହାକୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକ ସଂଘର୍ଷରେ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ସାମିଲ ହୁଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ।
ଏକ ସଂଘର୍ଷରେ ଅନେକ ଦେଶ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ଭୌଗୋଳିକ ଭାବରେ ସୀମିତ, ତେବେ ଏହା ଆଞ୍ଚଳିକ ରହିବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, କମ୍ ଦେଶ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ସଂଘର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ଯଦି ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ମହାଶକ୍ତି ସାମିଲ ହୁଏ ଏବଂ ମହାଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପିଥାଏ।
ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ବଡ଼ ଅବସ୍ଥା କ’ଣ:
ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୂର୍ବାବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପରି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନାଟୋ ଭଳି ବୃହତ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାମରିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ଆଞ୍ଚଳିକ ସଂଘର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସର। ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ର ବାହାରକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ମହାଦେଶ, ସମୁଦ୍ର ପଥ ଏବଂ ଆକାଶପଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ।
ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇ ୟୁରୋପ, ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରକୁ ଘେରି ରହିଥିଲା।
ବିଶ୍ୱ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେବା:
ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅକ୍ଷ ଶକ୍ତି।
ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଣ୍ଟରେ ମିଳିତ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅନେକ ଦେଶ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିବାଦକୁ ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ, କାରଣ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି।
କିଛି ଅତୀତର ଉଦାହରଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଡଜନ ଡଜନ ଦେଶ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ସେହିପରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୭୦ ରୁ ୧୦୦ ନିୟୁତ ସୈନ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏବେ ବି ଇରାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।