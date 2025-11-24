Garuda Purana: ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା କେବେ ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ? ପ୍ରେତ ଅବସ୍ଥାରେ 13 ଦିନ କେଉଁଠି ବିଚରଣ କରେ? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ…
Garuda Purana: ବଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଶରୀରରେ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଆତ୍ମା ତା’ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଯମଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପରେ ଆତ୍ମା କେତେଦିନ ପରେ ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡିବା ପରେ, ଦୁଇଜଣ ଯମଦୂତ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଯମଦୂତମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବହୁତ ଆରାମରେ ଯାଏ।
୧୩ ଦିନ ପରେ, ଆତ୍ମା ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା କଷ୍ଟ ପାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଆତ୍ମା କେବଳ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯମଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରେ। ଏହି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ଆତ୍ମାକୁ ତାର ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ପରେ, ଆତ୍ମାକୁ ସେହି ଘରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତା’ର ଶରୀର ଛାଡିଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଆତ୍ମା ୧୩ ଦିନ ପାଇଁ ସେହି ଘରେ ରହିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ତା’ର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଘରେ ଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭ୍ରମଣ କରେ। ସେଠାରେ, ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଆଉ ୧୩ ଦିନ ପରେ, ଆତ୍ମା ଯମଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ମୃତ ଆତ୍ମା ତା’ର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକେ, କିନ୍ତୁ କେହି ତା’ର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖି ଆତ୍ମା ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଶବଦାହ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆତ୍ମା ନିଜ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବାରୁ, ଏହା ମୃତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ।
ଆତ୍ମା ତା’ର ଶରୀର ଛାଡିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ
ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ତା’ର ଶରୀର ଛାଡିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ୯ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ପିଣ୍ଡ ଦାନ (ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ) ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆତ୍ମା ଦଶମ ଦିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟରୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଏ। ୧୧ ଏବଂ ୧୨ ଦିନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୈବେଦ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ମାଂସ ଏବଂ ଚର୍ମ ଗଠନ କରେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନ (ତ୍ରୟୋଦଶ ପବିତ୍ର) ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ଯମଲୋକ ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।