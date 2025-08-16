(Video): ମେହେଫିଲରେ ମତୁଆଲା ଥିଲେ କନ୍ୟା, ବରକୁ ନାଚିବାରୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ କରିଦେଲା ଏ କାଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ…
ତା’ପରେ ବର ଏତେ ରାଗିଗଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ସ୍ତବ୍ଧ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବିବାହରେ ମଜା ଏବଂ ନାଚ ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ଏହି ମଜା ଏବଂ ନାଚ ଏକ ଅଜବ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଠାରେ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ବର ସହିତ ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତା’ପରେ ବର ଏତେ ରାଗିଗଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ସ୍ତବ୍ଧ।
ପ୍ରକୃତରେ ଭିଡିଓର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଏଥିରେ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନରେ ବରକୁ ନାଚିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନାଚି ପରିବେଶକୁ ମନୋରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବା ମାତ୍ରେ, ବର ସଂକୋଚ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ବଦଳିଗଲା।
କ୍ରୋଧିତ ବର କ’ଣ କଲେ?- ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ବର ନାଚିବା ମୁଡ୍ରେ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ରାଗିଗଲେ। ଏହା ପରେ ସେ କନ୍ୟାର ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଘୂରାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଥରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ। ଏହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅ ସହିତ ସମାନ କାମ କଲେ।
ବରର ଏହି ମନୋଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ – ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ କନ୍ୟାର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ବରର ଏପରି କ୍ରୋଧିତ ମନୋଭାବ ଦେଖି ବିବାହରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଜଣେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖବର ଲେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ‘କନ୍ୟା ବରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନାଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବରର କ୍ରୋଧିତ ମନୋଭାବ ବିବାହ ପରିବେଶରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।’
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ କି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି?- ସେହି ସମୟରେ, ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଆପଣ କ’ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଘରେ ଯାଇ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।’ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି ସେ ଏହା ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କରିପାରିବେ, ତେବେ ମୁଁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ କ’ଣ କରିବେ।’ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମହିଳାମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।’ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ମଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।